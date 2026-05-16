RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor döntött: nekik ajánlja fel a végkielégítését

A volt kormányfő üzent a frissen hivatalba lépett miniszterelnöknek. Orbán Viktor döntött a végkielégítéséről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.16. 10:20
Módosítva: 2026.05.16. 10:41
végkielégítés Kárpátalja Nagydobrony felajánlás

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a leköszönő miniszterek és kormánytagok a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Katkó Andrea Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon igazgatója egy csodának nevezte a felajánlást.

20250304-_CSS0592
Orbán Viktor Fotó: Csudai Sándor / MW archív

Orbán Viktor is a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza a végkielégítését

Orbán Viktor a közösségi oldalán most egy friss bejegyzéssel jelentkezett. Ebben tudatta, hogy a végkielégítését, amely jogszabály alapján jár, a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza. Egyúttal közölte, leköszönt nemzeti kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte

A frissen hivatalba lépett miniszterelnök szamárságokat beszél. A leköszönt nemzeti kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte. Az állami vagyont megduplázta, a devizatartalékot történelmi csúcsra emelte, az ország aranytartalékját 36-szorosára növelte. Az ország kifosztása a Tisza-kormány hivatalba lépésével most válik valóságos veszéllyé. A Pénzügyminisztériumot odaadták a bankároknak, a gazdasági minisztérium a Shellé, a Soros-hálózat beköltözött a miniszterelnöki hivatalba. Az ország kifosztása ellen harcolni fogunk. A végkielégítésemet, amely jogszabály alapján jár, a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozom

- tudatta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Íme a Fidesz elnökének adománylevele, amelyet Katkó Andrának, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon igazgatójának küldött:

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu