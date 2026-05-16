Orbán Viktor döntött: nekik ajánlja fel a végkielégítését

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a leköszönő miniszterek és kormánytagok a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Katkó Andrea Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon igazgatója egy csodának nevezte a felajánlást.

Orbán Viktor is a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza a végkielégítését

Orbán Viktor a közösségi oldalán most egy friss bejegyzéssel jelentkezett. Ebben tudatta, hogy a végkielégítését, amely jogszabály alapján jár, a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza. Egyúttal közölte, leköszönt nemzeti kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte

A frissen hivatalba lépett miniszterelnök szamárságokat beszél. A leköszönt nemzeti kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte. Az állami vagyont megduplázta, a devizatartalékot történelmi csúcsra emelte, az ország aranytartalékját 36-szorosára növelte. Az ország kifosztása a Tisza-kormány hivatalba lépésével most válik valóságos veszéllyé. A Pénzügyminisztériumot odaadták a bankároknak, a gazdasági minisztérium a Shellé, a Soros-hálózat beköltözött a miniszterelnöki hivatalba. Az ország kifosztása ellen harcolni fogunk. A végkielégítésemet, amely jogszabály alapján jár, a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozom

- tudatta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Íme a Fidesz elnökének adománylevele, amelyet Katkó Andrának, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon igazgatójának küldött: