Bosszúból ölte volna meg a kutyát: megúszta a börtönt

Egészen vérlázító eset látott napvilágot. A férfi közelségét egy nő korábban elutasította, ezért bosszúból kieszelt egy gonosz tervet.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.16. 08:30
Nincsenek szavak arra a bűncselekményre, amit ez a férfi bosszúból kísérelt meg egy ártatlan állaton, csak azért, mert a gazdája elutasította korábbi közeledését. 2025 szeptemberében a hajnali órákban, három húsdarabot dobott be a férfi egy családi ház udvarára Slovinky községben. A férfi a húsos „tasakokat”  a nyári konyhájában készítette el a fekete cérnával összevarrva, amelyeket éles fémdarabokkal töltött meg. 

A férfi bosszúból akarta megölni kiszeneltje kutyáját / Fotó: Unsplash / unsplash (illusztráció)

A bosszúból túlfűtött férfi, végül nem vonul börtönbe

A nő ötéves keverék kutyája, Arik majdnem belepusztult egy kegyetlen csapdába, mivel az eb megevett egy olyan csalétket, amelybe fémdarabokat és szögeket rejtettek. A gazdi azonnal állatorvoshoz rohant vele, ahol gyógyszeres kezelés után sikerült kihányatni az állattal az ételmaradékot és a veszélyes fémtárgyakat is.

Az állatorvos szerint a kutya élete komoly veszélyben volt, mert ha a szögek és fémforgácsok továbbjutnak az emésztőrendszerébe, akár végzetes belső sérüléseket is okozhattak volna. 

A rendőrségi vizsgálat során derült ki, hogy az 59 éves férfi bosszúvágyból helyezte ki a halálos csapdát, mert a nő korábban nem akart kapcsolatot vele.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy  Szlovákiában törvény bünteti az állatok bántalmazását, elhanyagolását és indokolatlan elpusztítását.

Az Iglói Járásbíróság végül bűnösnek találta a Slovinky településről származó M. L.-t társállat indokolatlan elpusztításának bűncselekményében. A férfit 14 hónap szabadságvesztésre ítélték, a büntetés végrehajtását azonban 16 hónapos próbaidőre felfüggesztették. Az ügyről Zuzana Hrabovská, az országos rendőr-főkapitányság szóvivője számolt be - írja a Paraméter.

 

