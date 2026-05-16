Rohantak a mentők: pinpongozás közben lett rosszul, újra kellett éleszteni

Az edzőteremben pillanatok alatt a 60 év körüli férfi sietségére siettek.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.16. 10:35
Percek alatt kiérkeztek a mentők a Komárom-Esztergom vármegyei edzőterembe, ahol egy férfi annyira rosszul lett sportolás közben, hogy újra kellett éleszteni. Az edzőteremben nagy volt az ijedelem, azonnal hívták a 112 hívószámot. 

Rohantak a mentők egy 60 év körüli férfihez, akit újra kellett éleszteni az edzőteremben /Fotó: Kovács Márton / hot! magazin/MTI/Kovács Márton

Nem lélegzett, ezért újra kellett éleszteni

Az idős férfi már nem lélegzett, ezért a mentésirányító telefonon keresztül azonnal megkezdett újraélesztésre utasította a helyszínen lévőket. A segítők felváltva próbálták életben tartani a beteget addig, amíg a mentőautó és az esetkocsi a helyszínre érkezett. A kiérkező mentősök átvették az ellátást, és magasabb szinten folytatták az életmentést. A gyors beavatkozásnak, valamint a sportolók kitartó helytállásának és a mentők szakszerű munkájának köszönhetően a férfi keringése végül visszatért. 

Stabil állapotba hozása után kórházba szállították - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
