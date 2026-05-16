Rohantak a mentők: pinpongozás közben lett rosszul, újra kellett éleszteni

Percek alatt kiérkeztek a mentők a Komárom-Esztergom vármegyei edzőterembe, ahol egy férfi annyira rosszul lett sportolás közben, hogy újra kellett éleszteni. Az edzőteremben nagy volt az ijedelem, azonnal hívták a 112 hívószámot.

Nem lélegzett, ezért újra kellett éleszteni

Az idős férfi már nem lélegzett, ezért a mentésirányító telefonon keresztül azonnal megkezdett újraélesztésre utasította a helyszínen lévőket. A segítők felváltva próbálták életben tartani a beteget addig, amíg a mentőautó és az esetkocsi a helyszínre érkezett. A kiérkező mentősök átvették az ellátást, és magasabb szinten folytatták az életmentést. A gyors beavatkozásnak, valamint a sportolók kitartó helytállásának és a mentők szakszerű munkájának köszönhetően a férfi keringése végül visszatért.

Stabil állapotba hozása után kórházba szállították - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.