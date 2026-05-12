Aggasztó részletek Bonnie Tyler állapotáról - Az énekesnőt újra kellett éleszteni

Bonnie Tyler szíve leállt, miközben az orvosok megpróbálták felébreszteni a mesterséges kómából. A 74 éves énekesnő továbbra is a portugáliai kórházban van, a súlyos egészségügyi vészhelyzet után.

Bonnie Tylert újra kellett éleszteni, miután leállt a szíve

Múlt hét végén érkezett a szörnyű hír a világhírű énekesről, miszerint kórházba került és életmentő műtéten esett át egy megrepedt vakbél miatt – számolt be róla a Correio da Manha. A walesi énekesnőről most érkezett először újra hír, miszerint továbbra is mesterséges kómában marad, amíg az orvosok nem tudják kontrollálni a perforált bél által okozott súlyos fertőzést.

Barátja, Liberto Mealha elmondta, hogy az orvosok bizakodóak és úgy gondolják, Bonnie teljesen felépülhet, annak ellenére, hogy továbbra is bizonytalan az állapota.

Most további, aggasztó részletek láttak napvilágot Bonnie Tyler állapotáról

Liberto Maelha elmondta, mikor kezdődtek a panaszok.

Egy londoni koncerten kezdte rosszul érezni magát, ezért orvoshoz fordult, de nem találtak semmit...

Ekkor az énekesnő Algarvéba utazott, ahol erős hasi fájdalmai lettek. Két nappal később elment egy magánkórházba, ahonnan sürgősen átszállították a farói kórházba, mert megrepedt a vakbele, és azonnali műtétre volt szüksége. Később kiderült, hogy Bonnie két napig ágyhoz volt kötve algarvei otthonában, mielőtt aggódó férje, Robert Sullivan bevitte volna abba a magánkórházba, ahonnan később Faróba szállították.

Az énekesnő szóvivője múlt csütörtök késő este közölte, hogy Bonnie-t azért helyezték mesterséges kómába, hogy segítsék a felépülését.

Bonnie Tyler április 30-án került kórházba

Azonban hiába volt korábban stabil, most kiderült: egészségi állapota hirtelen rosszabbodni kezdett, ami miatt átszállították az intenzív osztályra. Források szerint a kórházba kerülését megelőző időszakban is folytatta szakmai tevékenységeit, annak ellenére, hogy hetek óta tartós fájdalmakra panaszkodott.

Képviselői egyelőre nem kommentálták a híreket, amik szerint múlt héten újra kellett éleszteni.

(via Mirror)