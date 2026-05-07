Kórházban van Bonnie Tyler - sürgősségi műtétet hajtottak végre az énekesnőn

Bonnie Tyler lábadozik. Május 6-án, szerdán a Total Eclipse of the Heart énekesnő hivatalos weboldalán megjelent egy közlemény, amelyben arról számoltak be, hogy sürgősségi műtétre kórházba szállították.

„Nagy sajnálattal jelentjük be, hogy Bonnie-t sürgősségi bélműtétre szállították a portugáliai Faróba, ahol otthona van” – írták az énekesnő képviselői. „A műtét jól sikerült, és most lábadozik.” A közlemény így zárult: „Tudjuk, hogy minden családtagja, barátja és rajongója aggódni fog a hír miatt, és teljes és gyors felépülést kívánnak neki.”

A 74 éves, walesi énekesnő kezdetben a 70-es évekbeli slágereivel szerzett hírnevet, többek között a Lost in France és az It's a Heartache című dalokkal, majd sikert aratott 1983-as Faster Than the Speed ​​of Night című albumával. Pályafutása során Tyler lett az első brit női előadó, aki az Egyesült Királyság albumlistájának első helyén debütált, és máig ő az egyetlen walesi előadó, aki az Egyesült Királyság kislemezlistájának első helyét valaha elérte.

Emellett olyan közkedvelt dalokkal is elismerést szerzett, mint a Total Eclipse of the Heart és a Holding Out for a Hero, amelyek generációkon átívelő sikereket értek el. Pályafutása során Tyler 18 stúdióalbumot adott ki. Legutóbbi lemeze a 2021-es The Best Is Yet to Come volt - írta a People.