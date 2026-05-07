Kórházban van Bonnie Tyler - sürgősségi műtétet hajtottak végre az énekesnőn
A 80-as évek sztárját bélműtét miatt kórházba szállították.
Bonnie Tyler lábadozik. Május 6-án, szerdán a Total Eclipse of the Heart énekesnő hivatalos weboldalán megjelent egy közlemény, amelyben arról számoltak be, hogy sürgősségi műtétre kórházba szállították.
Sürgősségi műtét miatt került kórházba Bonnie Tyler
„Nagy sajnálattal jelentjük be, hogy Bonnie-t sürgősségi bélműtétre szállították a portugáliai Faróba, ahol otthona van” – írták az énekesnő képviselői. „A műtét jól sikerült, és most lábadozik.” A közlemény így zárult: „Tudjuk, hogy minden családtagja, barátja és rajongója aggódni fog a hír miatt, és teljes és gyors felépülést kívánnak neki.”
A 74 éves, walesi énekesnő kezdetben a 70-es évekbeli slágereivel szerzett hírnevet, többek között a Lost in France és az It's a Heartache című dalokkal, majd sikert aratott 1983-as Faster Than the Speed of Night című albumával. Pályafutása során Tyler lett az első brit női előadó, aki az Egyesült Királyság albumlistájának első helyén debütált, és máig ő az egyetlen walesi előadó, aki az Egyesült Királyság kislemezlistájának első helyét valaha elérte.
Emellett olyan közkedvelt dalokkal is elismerést szerzett, mint a Total Eclipse of the Heart és a Holding Out for a Hero, amelyek generációkon átívelő sikereket értek el. Pályafutása során Tyler 18 stúdióalbumot adott ki. Legutóbbi lemeze a 2021-es The Best Is Yet to Come volt - írta a People.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre