Visszatér a legenda: Bonnie Tyler négy év után lép fel újra Budapesten

Bonnie Tyler Budapestre látogat. A karcos hangú, brit énekesnő a budapesti Papp László Sportarénát fogja felrobbantani a slágereivel és utánozhatatlan hangulattal.

Bonnie Tyler elmondása szerint szereti hazánkat. A közelmúltban is fellépett Magyarországon / Fotó: Getty Images

Bonnie Tyler hangjával robbantja fel a Sportarénát

Négy év után újra a Papp László Sportarénában lép fel a világ egyik leghíresebb énekesnője, Bonnie Tyler. A brit művésznő sajátos hangszínéről ismert, amely a közelmúltbeli felvételek alapján nem kopott meg: Bonnie Tyler újabb magyarországi fellépése tehát emlékezetes estét ígér - olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Alig pár napot kell várni, és október 16-án megtölti a Papp László Sportarénát Bonnie Tyler. A 80-as évek énekeslegendája szívesen jár Magyarországra, a közelmúltban is adott koncertet hazánkban, Budapesten azonban négy évvel ezelőtt járt utoljára. Hangját lehetetlen összetéveszteni bárkivel, a női Rod Stewartként is emlegetik karcos, erős hangja miatt. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Total Eclipse of The Heart, A Holding Out for a Hero, valamint a The Best, amelyet Tina Turner előtt ő énekelt.

Az énekesnő az évek alatt világszintű ismertséget szerzett magának, a mai napig az egyik legjobb énekesnőként tartják számon. Hangja az időmúlásával semmit sem változott, még mindig ugyanolyan erős, és elképesztő mint karrierje legelején, és erre nem is szolgálhat erősebb bizonyítékul, minthogy munkásságát Echo Music Award-díjjal dícsérték, valamint számos Grammy-dj jelölést is bezsebelhetett magának az évek során. Egy biztos: Bonnie Tyler megállíthatatlan, erejét pedig október 16-án Budapesten is befogja bizonyítani.