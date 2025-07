"Cafatokra tépett engem" - Padlóra küldte válása a legendás rocksztárt

A 80 éves zenész 9 évig volt együtt egykori feleségével, amikor elváltak útjaik.

Rachel Hunter és Rod Stewart / Fotó: AFP

Rod Stewart őszintén beszélt arról, hogy felemésztette egykori feleségétől való válása, a most 55 éves, egykori új-zélandi modell, Rachel Huntertől. Kapcsolatuk 9 évig tartott, és a párnak ez idő alatt két gyermeke született, a jelenleg 33 éves Renee és a 30 éves Liam - olvasható a Daily Mail cikkében.

A páros egy Los Angeles-i éjszakai klubban ismerkedett meg, amikor Rachel mindössze 21 éves volt. Rod bevallotta, hogy nővére, Mary „túl fiatalnak” tartotta a feleségét. Házasságuk felbomlására visszatekintve Rod elismerte, hogy a korkülönbség volt végérvényesen a szakításuk oka, ami szerinte akkoriban „apró cafatokra tépte őt”.

Ritka megjegyzéseket tett volt feleségéről, amikor a The Timesnak elmondta: „Rachel azért hagyott el, mert túl fiatal volt – a nővérem azt mondta, hogy soha nem kellett volna elvennem feleségül – és ez cafatokra tépett engem." Aztán a szakítás után fél évvel, megismerkedett a jelenlegi feleségével, Penny Lancasterrel.

Amikor megkérdezték tőle, hogy előbb akart-e szingli lenni, így viccelődött: "Rohadtul nem, hat hónap volt Rachel és Penny között, csak mert a basszusgitárosom, akinek megvolt Penny száma, nem adta meg nekem. Azt mondta: „Most már csak kefélni fogsz”, és igaza volt: pompásan éreztem magam azalatt a hat hónap alatt".

Penny Lancaster és Rod Stewart / Fotó: Anadolu via AFP

Rod áradozott a feleségéről, az 54 éves Pennyről, és elmesélte, hogy mindene megvan, amire csak vágyik, miközben elárulta, hogy boldogabb, mint valaha.

A Maggie May slágergyárosa először a Los Angeles-i Roxbury Clubban találkozott volt feleségével, Rachellel, a 2012-es önéletrajzi könyvében elmesélte, hogy „istennőnek” tartotta. "Azonnal meg volt a kapcsolat. Rendkívül gyönyörű volt, de volt benne valami nemeslelkűség is" - osztotta meg a könyvben. "Ez benne volt az új-zélandi akcentusában, de az arcában is, ami nyílt és okos volt. Nemcsak, hogy a lehető legtávolabb állt a hóbortos modell sztereotípiájától, de már volt pénze és hírneve is. Ez megkönnyebbülés volt. Az én helyzetemben mindig ott volt a gyanakvás: vajon ez a nő tényleg engem kedvel, vagy csak a körülöttem lévő dolgokat?"