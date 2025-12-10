Sokan támadták, most mégis Budapest Park-koncertre készül Ádám Attila

A Megasztár Ádám Attila számára igazi érzelmi hullámvasút volt. Bár kis híján már a válogatókon sem jutott túl, végül kalandos úton bent maradt és egészet a döntőig, a dobogó második fokáig jutott. És itt nem állt meg, már a műsor alatt elkezdtek záporozni a felkérések.

Ádám Attila koncertek hadára készül, már a Megasztár alatt kapott felkéréseket (Fotó: Mediaworks)

Budapesti szórakozóhelyekre hívták Ádám Attilát

Ádám Attila koncertek tucatjára készül, még nem is zajlott le a döntő, mire szép számmal érkeztek a felkérések, méghozzá igencsak nívós helyekre.

„Nagyon sok koncert lesz, fel fogok lépni a Budapest Parkban” – kezdte sorolni. „De a budapesti Peaches and Cream-be is meg vagyok hívva. És Kazincbarcikára, a Kolorfesztiválra is megyek majd” – sorolta büszkén. S itt még nem állt meg.

Ádám Attila mulatószenét énekelve érezte magát leginkább otthonosan a színpadon (Fotó: TV2)

Ádám Attila családjára költötte volna a nyereményt

Ádám Attila a döntő előtt elárulta, nagyon vágyott a győzelemre, és a vele járó pénzjutalomra is, hiszen nagy a család, vannak beteg gyerekek is, így nagyon szerette volna a szeretteit segíteni.

Nem is a pénz számítana, hanem hogy legyen nevem, ismerjenek, mehessek koncertezni, és abból segíthessek otthon. Sok a kicsi, van cukorbeteg testvérem, mások is betegesek. Ez a 40 millió nagyon sokat segítene nekik

− mondta a döntő mámoros pillanatában.

Bár a győzelemmel járó 40 millió forint végül Lengyel Johannáé lett, a közösségi oldalakon népszerű Ádám Attila karrierje a jelek szerint beindul és szép gázsira számíthat. Ennek ellenére különleges kedvezményt lengetett meg a 17 éves borsodi énekes.

Aki nagyon nagy rajongóm, annak ingyen jegyet is tudok adni! Ha velem valaki nagyon szeretne találkozni, és nagy rajongóm, akkor természetesen, megkapja az ingyenjegyet!

– ígérte meg a Metropolnak nyilatkzova a fiatal énekes, akinek a jelek szerint a szerelmi élete is rendben van, s foglalt a szíve. Ráadásul a családi viszály is enyhült: Ádám Attila apukája elmondta, kibékültek Curtisszel is.