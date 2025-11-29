RETRO RÁDIÓ

Ádám Attila nem tud leállni: hihetetlen, mit művelt a döntő alatt

Az énekes tényleg nem tud elszakadni a telefonjától...

A Megasztár idei évadának egyik legemlékezetesebb pillanatává vált az a jelenet, amikor Herceg Erika egy próbán viccesen megkérdezte mentoráltjától: „Háromkor miért nem alszol?”. Ádám Attila kezéből lehetetlenség kiszakítani a telefont.

Mint az ismert, az énekes bejutott a végső fináléba, ahol Lengyel Johannával kell megküzdenie a Megasztár győztese címért. Ám Ádám Attila a döntő ideje alatt sem tudott elszakadni a telefonjától és az Instagram-oldalán buzdított a rajongóit, hogy szavazzanak rá.

 

