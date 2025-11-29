Ádám Attila nem tud leállni: hihetetlen, mit művelt a döntő alatt
Az énekes tényleg nem tud elszakadni a telefonjától...
A Megasztár idei évadának egyik legemlékezetesebb pillanatává vált az a jelenet, amikor Herceg Erika egy próbán viccesen megkérdezte mentoráltjától: „Háromkor miért nem alszol?”. Ádám Attila kezéből lehetetlenség kiszakítani a telefont.
Mint az ismert, az énekes bejutott a végső fináléba, ahol Lengyel Johannával kell megküzdenie a Megasztár győztese címért. Ám Ádám Attila a döntő ideje alatt sem tudott elszakadni a telefonjától és az Instagram-oldalán buzdított a rajongóit, hogy szavazzanak rá.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre