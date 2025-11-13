Mindenki Herceg Erikán nevet: reagált a Megasztár mentora a netet elárasztó videókra

Herceg Erika a Megasztár egyik legmegosztóbb mentora, aki karizmatikus stílusával és őszinte megnyilvánulásaival hamar a közönség egyik kedvence lett. Most azonban nem egy produkció, hanem egy hétköznapi pillanat miatt került reflektorfénybe. Az énekesnő „Háromkor miért nem alszol?” kérdése futótűzként terjedt a közösségi médiában, és pillanatok alatt mémmé vált. A rajongók sorra készítik a videókat a híres hangra, miközben maga Erika sem tud betelni velük – bár a történetnek most komolyabb vonulata is van, hiszen épp a megszólított Ádám Attila fontolgatja, hogy kiszáll a versenyből.

Herceg Erika Megasztár mentorként lett internetes mém (Fotó: Bors)

Herceg Erika mém lett a Megasztárban

A műsor idei évadának egyik legemlékezetesebb pillanata lett, amikor Herceg Erika egy Megasztár próbán viccesen megkérdezte mentoráltjától: „Háromkor miért nem alszol?”

A rövid jelenetből született felvétel pillanatok alatt vírusszerűen terjedt el a TikTokon, Instagramon és Facebookon, ezáltal az ország egyik legnépszerűbb mémje lett. A rajongók ezrével készítik a videókat, különféle élethelyzeteket utánozva a híres kérdéshez. Van, aki a házi kedvencét kérdezi meg, más a párját vagy a barátait – egy valami viszont mindig közös, az pedig a jó hangulat.

Ráadásul maga Erika is örömmel követi a mémhullámot.

Reagáltam a mémre, mert egyszerűen imádom, amit a nézők csinálnak. Annyira kreatívak! Mindenkit buzdítok, hogy csináljon a hangra videót, mert szívesen nézem ezeket

– nyilatkozta a Metropolnak a Megasztár mentora.

A kommentelők pedig odavannak ezért a hozzáállásért: szerintük ritka, hogy egy híresség ennyire jókedvűen és önironikusan fogadja, ha mémmé válik.

„Őszintén, nem hiszem, hogy hallgat rám” – Erika viccesen reagált

A rajongók kíváncsiak voltak, hogy Ádám Attila vajon most már hallgat-e Erikára, és időben lefekszik-e aludni. A kérdésre az énekesnő nevetve reagált.

Őszintén, nem hiszem, hogy hallgat rám.

A válasz újabb hullámot indított el a közösségi oldalakon. A nézők szerint Erika közvetlensége és humora az, amiért a Megasztár idei évadában ennyire szeretik.