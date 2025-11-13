RETRO RÁDIÓ

Mindenki Herceg Erikán nevet: reagált a Megasztár mentora a netet elárasztó videókra

Herceg Erika újra a figyelem középpontjába került. A Megasztár mentora a minap egyetlen sztorival mémmé vált, most pedig ő maga reagált a neten úton-útfélen feltűnő videóáradatra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 13:30
Megasztár Ádám Attila Herceg Erika

Herceg Erika a Megasztár egyik legmegosztóbb mentora, aki karizmatikus stílusával és őszinte megnyilvánulásaival hamar a közönség egyik kedvence lett. Most azonban nem egy produkció, hanem egy hétköznapi pillanat miatt került reflektorfénybe. Az énekesnő „Háromkor miért nem alszol?” kérdése futótűzként terjedt a közösségi médiában, és pillanatok alatt mémmé vált. A rajongók sorra készítik a videókat a híres hangra, miközben maga Erika sem tud betelni velük – bár a történetnek most komolyabb vonulata is van, hiszen épp a megszólított Ádám Attila fontolgatja, hogy kiszáll a versenyből.

Megasztár-Herceg Erika
Herceg Erika Megasztár mentorként lett internetes mém (Fotó: Bors)

Herceg Erika mém lett a Megasztárban

A műsor idei évadának egyik legemlékezetesebb pillanata lett, amikor Herceg Erika egy Megasztár próbán viccesen megkérdezte mentoráltjától: „Háromkor miért nem alszol?”
A rövid jelenetből született felvétel pillanatok alatt vírusszerűen terjedt el a TikTokon, Instagramon és Facebookon, ezáltal az ország egyik legnépszerűbb mémje lett. A rajongók ezrével készítik a videókat, különféle élethelyzeteket utánozva a híres kérdéshez. Van, aki a házi kedvencét kérdezi meg, más a párját vagy a barátait – egy valami viszont mindig közös, az pedig a jó hangulat.

Ráadásul maga Erika is örömmel követi a mémhullámot.

Reagáltam a mémre, mert egyszerűen imádom, amit a nézők csinálnak. Annyira kreatívak! Mindenkit buzdítok, hogy csináljon a hangra videót, mert szívesen nézem ezeket

 – nyilatkozta a Metropolnak a Megasztár mentora.

A kommentelők pedig odavannak ezért a hozzáállásért: szerintük ritka, hogy egy híresség ennyire jókedvűen és önironikusan fogadja, ha mémmé válik.

„Őszintén, nem hiszem, hogy hallgat rám” – Erika viccesen reagált

A rajongók kíváncsiak voltak, hogy Ádám Attila vajon most már hallgat-e Erikára, és időben lefekszik-e aludni. A kérdésre az énekesnő nevetve reagált.

Őszintén, nem hiszem, hogy hallgat rám.

A válasz újabb hullámot indított el a közösségi oldalakon. A nézők szerint Erika közvetlensége és humora az, amiért a Megasztár idei évadában ennyire szeretik.

Megasztár
Ádám Attila a visszalépést fontolgatja? (Fotó: TV2/hot! magazin)

A Megasztár közösség ereje

A „Háromkor miért nem alszol?” mém tökéletesen példázza, mennyire erős közösség alakult ki a Megasztár körül. A rajongók nemcsak a zenét, hanem a szereplők személyiségét is imádják – és az, hogy Erika ennyire természetesen reagált, csak még jobban megerősítette ezt a köteléket. Egy kommentelő így fogalmazott: „Nemcsak tehetséges, hanem önazonos is – igazi példakép.”

Aki követi az eseményeket, pontosan tudja: a Megasztár idei évada már most legendás. És van benne egy pillanat, amit senki nem felejt el: amikor Herceg Erikából mém lett.

@erikaherceg.official

😝😆👻

♬ eredeti hang - 77patrik

 

