Inkább lenne egy vízilóval, mint velem! – kiborult a férj a hálátlan feleségétől
Tényleg ezt érdemli az önzetlen férj?! MIt lehet tenni egy hálátlan feleséggel?
Hálátlan felesége miatt kért segítséget egy kétségbeesett férfi, aki kapcsán azt állítja a felesége, hogy inkább lenne együtt egy vízilóval, mint a saját férjével. A nő állítólag minden közeledésekor eltolja magától a férjét, aki egyszerűen nem érti, hogy mivel érdemelte ki ezt a bánásmódot.
Hálátlan lenne a feleség vagy van valami más a háttérben?
Minden házasságban vannak nehézségek, olyan problémák, amikkel nehéz szembenézni. Sok esetben ez elhidegüléshez is vezethet, ami a sértett félben fájdalmat és elkeseredést vált ki. Hasonló cipőben jár az férfi is, aki kemény szavakat kapott a feleségétől. A nevét elhallgató házasember a Daily Star szakértőjét, Jane O’Gormant levélben kereste meg panaszával, abban bízva, hogy a tanácsa által sikerül rendeznie feleségével a kapcsolatát.
„Nyíltan beismeri, hogy ki nem állhat engem. Teljesen a munkámba temetkeztem, hogy kedvében járjak; plusz pénzt keresek, hogy szép dolgokat vegyek neki, de bármit is teszek vagy mondok, az soha nem elég jó.” – írja levelében a segítséget kérő férj. Mint mondja a felesége gyakran sértegeti, van, hogy vesztesnek nevezi, és állítása szerint egyenesen rosszul van a férjétől. Volt olyan alkalom, amikor férjét „csúnya, idegesítő és teljesen használhatatlan személynek” nevezte, sőt egy alkalommal azt is fejéhez vágta, hogy inkább aludna egy vízilóval, mint a saját férjével.
Nemrég volt egy kisebb egészségügyi riadalmam, és esküszöm, hogy boldognak tűnt emiatt. A háziorvosom kórházi vizsgálatokra küldött, ahova a nejem nem volt hajlandó elkísérni, mondván: »nem szereti a kórházakat«. Azóta már kiderült, hogy minden rendben van, de a feleségem teljes közönye mélyen szíven ütött.
Fordított esetben a férj teljes vállszélességgel kiállt a felesége mellett
A férfi annak tekintetében is igazságtalannak érzi felesége szavait és tetteit, mivel ő korábban teljes mértékben támogatta a feleségét, amikor a nő 2018-ban elvesztette a munkáját, és egészségügyi problémái akadtak. A férj állítása szerint mindent félredobott, hogy gondoskodni tudjon a feleségéről, emiatt pedig teljesen elszigetelődött a családjától és a barátaitól.
Azt is nehezen éli meg, sőt egyenesen ellentmondásosnak tartja, hogy a felesége a külvilág felé kedves, humoros és nagylelkű ember benyomását kelti, miközben otthon a négy fal között ennek a szöges ellentétét mutatja. A férj úgy érzi, hogy az élete az elviselhetetlenségig sodródik, magányosnak és alulértékeltnek érzi magát, és már nem látja az értelmét annak, hogy továbbra is kapcsolatban maradjon feleségével, hiszen a nő nem szereti, nem tiszteli és nincs is szüksége a férjére.
Nincs kizárva, hogy a depresszió okozza a kellemetlen viselkedést
A tanácsadó védelmébe vette a megbántott férjet. Jane O’Gorman szerint a sértések és a hálátlanság nem pereg le az emberről, hanem mélyen megsebzi. Így azt javasolja, hogy őszintén mondja el a feleségének, hogy mennyire bántóak számára ezek a viselkedési formák, és kérdezzen rá, mi állhat mindezek hátterében. „Nem elég annyit mondani, hogy valaki «csúnya és haszontalan» – ez igazságtalan és bántó.”
A szakértő hozzátette, hogy nagyon fontos a nyílt és őszinte beszélgetés, ahol mindkét fél elmondhatja a saját nézőpontját. Ha a kapcsolat megmentése a cél, akkor új alapokra kell építeni, és együtt, közös erővel kell dolgozni a változtatáson. Ebben az esetben a párterápia lehetősége is felmerülhet, és az sem kizárt, hogy a feleség esetlegesen depresszióval küzd.
El kéne mennie a háziorvosához vizsgálatra? Neked is be kéne jelentkezned egy időpontra? Nem szabadna hagynod, hogy bárki is bokszzsákként kezeljen téged. Ha a feleséged valóban ki nem állhat téged, és te minden egyes napot rettegve élsz, akkor el kell kezdened tervezni a továbblépést
– mondta a Daily Star szakértője, aki tanácsa végén arra biztatja a férjet, hogy kérjen segítséget a barátaitól, vagy szükség esetén forduljon szakemberhez.
