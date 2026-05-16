Inkább lenne egy vízilóval, mint velem! – kiborult a férj a hálátlan feleségétől

Hálátlan felesége miatt kért segítséget egy kétségbeesett férfi, aki kapcsán azt állítja a felesége, hogy inkább lenne együtt egy vízilóval, mint a saját férjével. A nő állítólag minden közeledésekor eltolja magától a férjét, aki egyszerűen nem érti, hogy mivel érdemelte ki ezt a bánásmódot.

Hálátlan felesége miatt úgy érzi a férj, hogy az élete az elviselhetetlenség felé sodródik

Hálátlan lenne a feleség vagy van valami más a háttérben?

Minden házasságban vannak nehézségek, olyan problémák, amikkel nehéz szembenézni. Sok esetben ez elhidegüléshez is vezethet, ami a sértett félben fájdalmat és elkeseredést vált ki. Hasonló cipőben jár az férfi is, aki kemény szavakat kapott a feleségétől. A nevét elhallgató házasember a Daily Star szakértőjét, Jane O’Gormant levélben kereste meg panaszával, abban bízva, hogy a tanácsa által sikerül rendeznie feleségével a kapcsolatát.

„Nyíltan beismeri, hogy ki nem állhat engem. Teljesen a munkámba temetkeztem, hogy kedvében járjak; plusz pénzt keresek, hogy szép dolgokat vegyek neki, de bármit is teszek vagy mondok, az soha nem elég jó.” – írja levelében a segítséget kérő férj. Mint mondja a felesége gyakran sértegeti, van, hogy vesztesnek nevezi, és állítása szerint egyenesen rosszul van a férjétől. Volt olyan alkalom, amikor férjét „csúnya, idegesítő és teljesen használhatatlan személynek” nevezte, sőt egy alkalommal azt is fejéhez vágta, hogy inkább aludna egy vízilóval, mint a saját férjével.

Nemrég volt egy kisebb egészségügyi riadalmam, és esküszöm, hogy boldognak tűnt emiatt. A háziorvosom kórházi vizsgálatokra küldött, ahova a nejem nem volt hajlandó elkísérni, mondván: »nem szereti a kórházakat«. Azóta már kiderült, hogy minden rendben van, de a feleségem teljes közönye mélyen szíven ütött.

Fordított esetben a férj teljes vállszélességgel kiállt a felesége mellett

A férfi annak tekintetében is igazságtalannak érzi felesége szavait és tetteit, mivel ő korábban teljes mértékben támogatta a feleségét, amikor a nő 2018-ban elvesztette a munkáját, és egészségügyi problémái akadtak. A férj állítása szerint mindent félredobott, hogy gondoskodni tudjon a feleségéről, emiatt pedig teljesen elszigetelődött a családjától és a barátaitól.