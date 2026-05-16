Pszichiátriai betegbe szeretett bele a nővér: szenvedélyes viszonyuk börtönnel végződött

A 30 éves nővér, Lydia-May Green beismerte, hogy törvénytelen kapcsolatot folytatott a férfival, akit 2020-ban a mentális egészségügyi törvény alapján egy pszichiátriai intézménybe szállítottak. A nő és a beteg nyolc hónapon át titkos viszonyt folytattak, amely során Green később elvetélt gyermekükkel is teherbe esett.

Kattant a bilincs: a nővér beismerte, hogy titkos viszonyt folytatott több hónapon át egy pszichiátriai beteggel / pexels.com (Illusztráció)

A nővér mindent bevallott a bíróságon

A bíróságon elhangzottak alapján derült ki, hogy a nő többször találkozott a férfival a kórházon kívül, amikor szabadságot kapott, illetve amikor a páciens eltávozáson volt. Az ügyészek szerint a kapcsolat súlyos pszichológiai károkat okozhatott a férfinak, és még a gyógyulását, valamint az intézményből való szabadulását is késleltethette.

Green telefonján olyan videókat és fotókat találtak, amelyeken együtt fekszenek az ágyban, csókolóznak és ölelkeznek, sőt autóban készült intim felvételek is előkerültek. A férfit korábban szándékos testi sértés miatt 10 év börtönre ítélték, majd pszichiátriai kezelés alá került. A beteg autista, ADHD-val és szkizoaffektív zavarral is küzd.

A nő 2021-ben kezdett dolgozni az intézményben gyakornokként, majd egészségügyi dolgozó lett, végül 2024-ben diplomás ápolóként végzett. A páciens gyorsan az egyik kedvenc dolgozójának nevezte őt, kapcsolatuk pedig egyre szorosabbá vált. 2024 februárjában a férfi Instagramon azt írta neki:

Te vagy a világ legszebb nője

Később Green több hotelszobát is foglalt Bristolban és Walesben, ahol együtt töltötték az időt.

2024 decemberében a nő pozitív terhességi tesztet mutatott a férfinak, aki szeretettel csak a gyerekem anyjának nevezte őt. A bíróság szerint Green később fotókat is küldött neki a vetélésről. A kapcsolat szilveszterkor véget ért, de a férfi januárban beszámolt a viszonyról a kórházi dolgozóknak, és közös képeket is megmutatott nekik. Green később megpróbált bizonyítékokat törölni a telefonjáról.

A nő végül hét vádpontban vallotta magát bűnösnek. Az ügyvédje szerint nem manipulációról vagy kényszerről volt szó, hanem kölcsönös érzelmeken alapuló kapcsolatról.

A bíróság végül összesen 28 hónap börtönbüntetésre ítélte Lydia-May Greent - írja a The Mirror.