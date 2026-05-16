Riasztották a mentőhelikoptert: brutális baleset történt a Szent Imre utcában

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután két gépkocsi karambolozott Kiskunlacházán, a Szent Imre utcában, a Ráckevei utca közelében. Összesen hatan utaztak a járművekben, amelyeket a ráckevei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak.

A balesethez az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére - közölte a katasztrófavédelem.