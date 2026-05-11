Súlyos baleset Tokajban: Villanyoszlopnak ütközött egy autó, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

A tűzoltók a mentőkkel együtt emelték ki az egyik utast a járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Lesodródott az útról egy autó Tokajban - Mentőhelikopter sietett a helyszínre

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Mentőhelikopter sietett a balesethez

Lesodródott az úttestről, és előbb egy villanyoszlopnak, majd egy kerítésoszlopnak ütközött egy gépkocsi Tokajban, a Csurgó-Völgyi úton. A járműben hárman utaztak, ketten saját erejükből ki tudtak szállni. A harmadik utast a szerencsi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emelték ki, az egységek emellett áramtalanították is a kocsit. A balesethez mentőhelikopter is érkezik, írja a Katasztrófavédelem.