Radics Béla: emelt fővel, büszkén sétálok a Karmelitánál - Videó

Én emelt fővel, büszkén sétálok a Karmelitánál. Nincs miért szégyenkezni!

- írja legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett posztjában Radics Béla.

Radics Béla

A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője hozzátette: „Mi igenis lemostuk azt a gyalázatot, amit rákentek a századok!”

Radics Béla a videójában elmagyarázta, hogy annak idején Orbán Viktor miért költözött át a Karmelita Kolostorba. Ugyanis korábban a miniszterelnök székhelye a parlamentben volt, azonban ebben az esetben a végrehajtó és a törvényhozó hatalom egy helyen dolgozott, amely egy kommunista maradványnak számított. A hatalmi ágak szétválasztása okán volt tehát fontos, hogy a kormányfő székhelye megváltozzon.

A nemzeti kormány adta vissza azt a méltóságot a demokráciának és a magyar államiságnak is, hogy ezeket a hatalmi ágakat székhely szinten is teljes egészében szétválasztották

- fogalmazott a politikus.

