Radics Béla: emelt fővel, büszkén sétálok a Karmelitánál - Videó
A politikus szerint nincs miért szégyenkezni! Radics Béla a Karmelita Kolostornál járt.
Én emelt fővel, büszkén sétálok a Karmelitánál. Nincs miért szégyenkezni!
- írja legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett posztjában Radics Béla.
A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője hozzátette: „Mi igenis lemostuk azt a gyalázatot, amit rákentek a századok!”
Radics Béla a videójában elmagyarázta, hogy annak idején Orbán Viktor miért költözött át a Karmelita Kolostorba. Ugyanis korábban a miniszterelnök székhelye a parlamentben volt, azonban ebben az esetben a végrehajtó és a törvényhozó hatalom egy helyen dolgozott, amely egy kommunista maradványnak számított. A hatalmi ágak szétválasztása okán volt tehát fontos, hogy a kormányfő székhelye megváltozzon.
A nemzeti kormány adta vissza azt a méltóságot a demokráciának és a magyar államiságnak is, hogy ezeket a hatalmi ágakat székhely szinten is teljes egészében szétválasztották
- fogalmazott a politikus.
Radics Béla videóját alább tudod megtekinteni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre