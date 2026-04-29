Az országgyűlési választások miatt felfordul a Fővárosi Közgyűlés is

A Fővárosi Közgyűlés Budapest legfontosabb döntéshozó testülete: itt dől el a főváros költségvetése, a közlekedési fejlesztések sorsa, a városrendezési ügyek, a kulturális és szociális kérdések, vagyis gyakorlatilag minden, ami a budapestiek mindennapjait meghatározza. A testületet 33 képviselő alkotja: a főpolgármester és a fővárosi listáról mandátumot szerzett képviselők. Bár most nem önkormányzati választás történt, az országgyűlési voksolás következményei mégis alaposan átírják a Városháza politikai térképét.

Bujdosó Andrea 2025 júliusától a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője volt, azonban 2026 áprilisától már országgyűlési képviselőként és parlamenti frakcióvezetőként folytatja munkáját. Ez azt jelenti, hogy a Tisza nemcsak egy ismert arcát, hanem a fővárosi frakció vezetőjét is elveszíti, ami komoly átrendeződést hozhat a közgyűlés belső működésében.

Szentkirályi Alexandra szintén távozik a Fővárosi Közgyűlésből, így a fővárosi Fidesznek is új frakcióvezetőt kell választania.

A politikus közösségi oldalán így búcsúzott:

Megtiszteltetés számomra, hogy országgyűlési képviselőként folytathatom a munkámat. Az elmúlt évek fővárosi feladataiért és kihívásaiért pedig hálás szívvel tartozom köszönettel mindazoknak, akik bizalmukkal, támogatásukkal és együttműködésükkel kísértek ezen az úton. Új feladat és új kihívás áll előttem, nem könnyű időkben. De akik ismernek, tudják: számomra nem a tisztség a fontos, hanem a szolgálat. Bárhol és bármilyen szerepben, alázattal és legjobb tudásom szerint igyekszem helytállni

Nem ő az egyetlen távozó fideszes. Radics Béla is elhagyja a közgyűlést, miután felkerült a Fidesz országgyűlési listájára. Egyéniben indult, ott nem szerzett mandátumot, végül az újragondolt országos listáról jutott be a parlamentbe.

A legnagyobb meglepetést talán Vitézy Dávid távozása jelenti, aki szintén elhagyja a Fővárosi Közgyűlést. Magyar Péter őt kérte fel közlekedési miniszternek, így országos szerep vár rá.

Vitézy távozása azért is különösen fontos, mert a közlekedési kérdésekben ő volt az egyik legmarkánsabb és legaktívabb szereplő a testületben, gyakran komoly vitákat generálva Karácsony Gergellyel és más politikai szereplőkkel is.