Az országgyűlési választások miatt felfordul a Fővárosi Közgyűlés is
Az országgyűlési választás nemcsak a parlament összetételét rajzolta át, hanem a budapesti városházán is komoly változásokat indított el. A Fővárosi Közgyűlésből távozik: Bujdosó Andrea, Szentkirályi Alexandra, Radics Béla és Vitézy Dávid. Bár a párterőviszonyok papíron nem változnak, a közgyűlés hangulata, dinamikája és politikai súlypontjai teljesen átalakulhatnak.
A Fővárosi Közgyűlés Budapest legfontosabb döntéshozó testülete: itt dől el a főváros költségvetése, a közlekedési fejlesztések sorsa, a városrendezési ügyek, a kulturális és szociális kérdések, vagyis gyakorlatilag minden, ami a budapestiek mindennapjait meghatározza. A testületet 33 képviselő alkotja: a főpolgármester és a fővárosi listáról mandátumot szerzett képviselők. Bár most nem önkormányzati választás történt, az országgyűlési voksolás következményei mégis alaposan átírják a Városháza politikai térképét.
Bujdosó Andrea 2025 júliusától a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője volt, azonban 2026 áprilisától már országgyűlési képviselőként és parlamenti frakcióvezetőként folytatja munkáját. Ez azt jelenti, hogy a Tisza nemcsak egy ismert arcát, hanem a fővárosi frakció vezetőjét is elveszíti, ami komoly átrendeződést hozhat a közgyűlés belső működésében.
Szentkirályi Alexandra szintén távozik a Fővárosi Közgyűlésből, így a fővárosi Fidesznek is új frakcióvezetőt kell választania.
A politikus közösségi oldalán így búcsúzott:
Megtiszteltetés számomra, hogy országgyűlési képviselőként folytathatom a munkámat. Az elmúlt évek fővárosi feladataiért és kihívásaiért pedig hálás szívvel tartozom köszönettel mindazoknak, akik bizalmukkal, támogatásukkal és együttműködésükkel kísértek ezen az úton. Új feladat és új kihívás áll előttem, nem könnyű időkben. De akik ismernek, tudják: számomra nem a tisztség a fontos, hanem a szolgálat. Bárhol és bármilyen szerepben, alázattal és legjobb tudásom szerint igyekszem helytállni
Nem ő az egyetlen távozó fideszes. Radics Béla is elhagyja a közgyűlést, miután felkerült a Fidesz országgyűlési listájára. Egyéniben indult, ott nem szerzett mandátumot, végül az újragondolt országos listáról jutott be a parlamentbe.
A legnagyobb meglepetést talán Vitézy Dávid távozása jelenti, aki szintén elhagyja a Fővárosi Közgyűlést. Magyar Péter őt kérte fel közlekedési miniszternek, így országos szerep vár rá.
Vitézy távozása azért is különösen fontos, mert a közlekedési kérdésekben ő volt az egyik legmarkánsabb és legaktívabb szereplő a testületben, gyakran komoly vitákat generálva Karácsony Gergellyel és más politikai szereplőkkel is.
A Fővárosi Közgyűlésbe új embereket fognak delegálni a pártok
A pártok természetesen új embereket delegálnak a megüresedett helyekre, így a frakciók létszáma és az erőviszonyok formálisan nem változnak. A politikában azonban nemcsak a számok számítanak.
A személyiségek, a konfliktusok, az együttműködések és az egyéni politikai súly legalább ennyire meghatározzák, hogyan működik egy testület. Márpedig Bujdosó, Szentkirályi, Vitézy vagy Radics távozása után egészen más hangulatú közgyűlések jöhetnek.
Egy biztos: Karácsony Gergely marad a helyén, így a politikai show továbbra sem marad el a Városházán, csak a szereplők változnak meg körülötte.
