Titokzatos háromszög alakú repülőgépet fotóztak az 51-es körzet felett – Fotó

Újabb találgatásokat indított el egy rejtélyes felvétel, amelyen egy háromszög alakúnak tűnő repülő objektum látható az Egyesült Államok egyik legtitkosabb katonai létesítménye, az 51-es körzet közelében.

Megint UFO-t láttak az 51-es körzet felett.

Fotó: Fotó: Ripost olvasó

Háromszög UFO az 51-es körzetben

A hőkamerás képet a Project Fear nevű YouTube-csatorna tette közzé. A csatorna szerint a felvétel egy olyan repülő eszközt mutathat, amit a nagyközönség korábban még soha nem látott. A kép egy 10 mikronos hőkamera segítségével készült. A felvételen látható objektum háromszög alakja miatt hamar megindultak a találgatások az interneten. Egyes megfigyelők szerint akár egy titkos fejlesztés alatt álló katonai prototípus is lehet, míg mások úgy vélik, hogy az amerikai légierő következő generációs harci repülőgép-programjához kapcsolódott.

A leggyakrabban emlegetett elmélet szerint az objektum kapcsolatban állhat a Boeing F-47-es típussal. Ezt a repülőgépet az amerikai légierő Next Generation Air Dominance (NGAD) programjának egyik kulcsfontosságú elemének szánják. A tervek szerint a hatodik generációs vadászgép képes lesz pilóta vezette és mesterséges intelligenciával működő drónok összehangolt irányítására is.

A Daily Mail úgy tudja az amerikai légierő nem kommentálta a felvételt, így hivatalos magyarázat egyelőre nincs arra, hogy pontosan mi látható a képen. Az 51-es körzet Nevada államban található, mintegy 130 kilométerre Las Vegastól. A katonai bázis évtizedek óta a legszigorúbban őrzött amerikai létesítmények közé tartozik és számos titkos repülőgép-fejlesztési programot kötnek hozzá. A terület neve a UFO-kkal kapcsolatos összeesküvés-elméletek révén vált világszerte ismertté. A CIA 2013-ban hivatalosan is elismerte a bázis létezését, valamint nyilvánosságra hozott egy jelentést, ami szerint az 1950-es és 1960-as években számos UFO-bejelentés valójában titkos katonai repülőgépek teszteléséhez kapcsolódott.