Földönkívüli járművet rejtegetnek a katonai bázison? – Újabb vad ufóteóriák kaptak szárnyra

Egy rejtélyes ufót állítólag évtizedek óta egy kevéssé ismert amerikai haditengerészeti bázison tárolnak az Egyesült Államok keleti partján. Mindeközben a hadsereg azon dolgozik, hogy visszafejtsék titkát, és saját maguk felhasználják.

Egyesek szerint próbálják megfejteni az ufó titkát a katonai bázison (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A források szerint ufótechnológia birtokában van az Egyesült Államok

Egy új jelentés szerint a marylandi Naval Air Station Patuxent River, közismertebb nevén Pax River titokban egy ismeretlen eredetű járműnek ad otthont, akár már az 1950-es évek óta. A Haditengerészeti Légirendszerek Parancsnokságához (NAVAIR) köthető névtelen források szerint a támaszponton működő bizonyos katonai programok évek óta nem emberi eredetű járművekből visszanyert technológia elemzésével és hasznosításával foglalkoznak.

A meg nem nevezett források azt állítják, hogy kétféle repülő eszköz próbálja megfigyelni, mit tart az Egyesült Államok a Pax River-ben. Az egyik állítólag kínai drónokból áll, a másik pedig nem emberi eredetű ufókból. A közelmúltban ez a kémtevékenység állítólag fokozódott, és egyre közelebb került a szárazföldhöz, beleértve a Chesapeake-öbölben található haditengerészeti bázis közvetlen környékét is.

A források szerint ha kiderülne, hogy pontosan mit rejtegetnek a katonai bázison, vagy ha felmerülne a kémkedés gyanúja, akkor a kormánynak már van egy titkos vészforgatókönyve.

Bár ezeket a forrásokat eddig senki sem erősítette meg, az ufóleleplező egykori hírszerzési tiszt, Luis Elizondo írásos tanúvallomásában a Kongresszus előtt azt állította, hogy a Pax River-ben kifejezetten egy speciális hangárt hoztak létre a földönkívüli technológia átszállítására. Tanúvallomásában azt is megjegyezte, hogy ezek a programok sikeresen visszafejtették a technológia egy részét, és az Egyesült Államok jelenleg fejlett, nem emberi eredetű eszközök birtokában van.

Több mint 10 rejtélyes jármű lehet a katonaság birtokában

Bár az amerikai hadsereg hivatalosan azt állítja, hogy soha nem került elő fizikai bizonyíték begyűjtött ufókra, több volt kormányzati alkalmazott és kutató is előállt azzal az állítással, hogy az 1940-es évek óta több azonosítatlan járművet is begyűjtöttek.