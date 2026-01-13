„Ez egy igazi UFO, srácok” – elképesztő dolgot láttak a munkások

Egy ausztrál bányászcsoport sokkoló felvételeket osztott meg egy állítólagos igazi UFO-ról, amelyet egy eldugott vidéken pillantottak meg egy kora reggeli út során. A különös látvány teljesen megdöbbentette őket: alig akartak hinni a saját szemüknek.

Igazi UFO-ról készítettek képet a munkások? (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Igazi UFO-t láttak a bányászok?

A hat munkás megdöbbent, amikor december 7-én, hajnali 5 óra körül meglátta a levegőben szálló tárgyat a Fortescue Metals Group Solomon bányaterületének közelében, a Pilbara régióban.

A csoport a laboratóriumi munkaterületükről a Hamersley-hegységben lévő táborukba tartó vezetés közben vette észre a furcsa tárgyat. Egy szemtanú szerint a tárgy tisztán kirajzolódott a reggeli égbolton.

Hatan voltunk az autóban. Az elöl ülők vették észre először, és megjegyezték, hogy furcsán néz ki

A sofőr először egy felhőnek gondolta a tárgyat, de végül úgy döntött, hogy inkább egy háromszög alakú UFO-ra hasonlít. A jármű hátsó ülésén ülő barátai röviddel ezután szintén észrevették a repülő tárgyat.

Egy másik bányász úgy vélte, hogy egy orvosi evakuációs helikopterről lehet szó, de többen sem értettek vele egyet. Azzal érveltek, hogy nem olyan a helikopter alakja, bár azt elismerték, hogy a távolság miatt szabad szemmel nehéz volt egyértelműen azonosítani a jelenséget.

Az egyik munkás, Afrasiab Khan, fényképeket készített róla a telefonjával. Szerinte igazi UFO jelent meg előttük az égen.

Ez egy igazi UFO, srácok

Az UFO-észlelések országszerte nagy figyelmet keltettek. Egy hónappal korábban a Perthtől mintegy 420 kilométerre északra fekvő Geraldton közelében, Point Moore térségében számoltak be furcsa fényekről az égen, máshol pedig egy különös tárgy lezuhanását észlelték – írja a dailymail.

A feltételezett UFO-ról készült képek ide kattintva tekinthetők meg.