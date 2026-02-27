Dúsgazdag lakót öltek meg az idősek otthonában: A gondozó volt a tettes

Letartóztattak és gyilkossággal vádoltak meg egy idősek otthonában dolgozó alkalmazottat, miután lelőtt egy milliomos idős férfit. A Montgomery Megyei Rendőrkapitányság sajtóközleménye szerint szombaton, február 14-én riasztották a rendőrséget és a mentőszolgálatot egy idősek otthonához.

Az idősek otthonában dolgozó gyilkos a rendőrökre is rálőtt Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az idős férfi halála mindenkit megrendített

A közlemény szerint a helyszínre érkező elsősegélynyújtók az 87 éves Robert Fuller Jr.-t eszméletlenül találták lakásában, és az áldozatot a helyszínen halottnak nyilvánították.

A rendőrség megerősítette, hogy a 22 éves Maurquise Emillo James-t február 24-én letartóztatták, és gyilkossággal vádolják. A gyanúsított az idősek otthonában dolgozó gondozó volt, aki a lakók gyógyszereinek beadásáért volt felelős.

A rendőrség a szerdai közleményben hozzátette:

A súlyos bűncselekmények osztályán dolgozó nyomozók Fuller holttestén és hálószobájában fejlövésre utaló jeleket találtak. A lakásban azonban nem bukkantak lőfegyverre. A főorvosi hivatal később emberölésnek minősítette a férfi halálát.

A nyomozás során a nyomozók átnézték az intézmény térfigyelő kameráinak felvételeit. A felvételen egy maszkot viselő személy volt látható. Az alkalmazott hatástalanította a riasztót és betört a lakásba, hogy végezzen az idős férfival.

Később a rendőrség megállította az elkövetőt, mert autóján nem volt rendszám. Ekkor a férfi tüzet nyitott a rendőrre, majd elmenekült. A nyomozók később megállapították, hogy a gyilkosság és a rendőri lövöldözés során ugyanazt a lőszert használták, így a két esetet összefüggésbe hozták egymással.

A rendőrök még aznap letartóztatták Jamest, miután megpróbált elmenekülni az igazságszolgáltatás elől. Az áldozat milliomos volt, aki filantrópiájáról vált ismertté: 1,64 millió dollárt adományozott egy középiskola sportpályája korszerűsítésére, valamint egy kórházat és történelmi társaságokat is támogatott - írja a People.