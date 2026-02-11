Munkatársa helyett ment be dolgozni egy édesanya, többé nem ment haza
Egy ötgyermekes anyukának nem kellett volna dolgoznia, amikor borzalmas baleset történt a munkahelyén.
Az ötgyermekes édesanya nem dolgozott volna azon a napon, amikor egy autó a munkahelyébe csapódott, három ember halálát okozva. Az anya egy kollégáját helyettesítette, de az ütközésben életét vesztette.
Egy autó hajtott az édesanya munkahelyébe
Egy család gyászolja az ötgyermekes édesanyát, aki a hónap elején vesztette életét, miután egy autó egy Los Angeles-i élelmiszerboltba csapódott. A tűzoltóság közleménye szerint a hatóságokat február 5-én riasztották a közlekedési balesethez.
A helyszínre érkező elsősegélynyújtók megállapították, hogy egy jármű először elütött egy kerékpárost, majd több kirakatnak csapódott. Az autó végül egy élelmiszerboltban állt meg. A tűzoltók azonnal eltávolították a járművet, hogy kiszabadítsák a bennrekedt áldozatokat, majd megkezdték a sérültek ellátását.
A hatóságok tájékoztatása szerint a baleset idején három ember a helyszínen életét vesztette. Később megállapították, hogy közülük ketten az üzlet alkalmazottai voltak, míg a harmadik egy vásárló volt.
A Los Angeles megyei orvosszakértői hivatal megerősítette, hogy két áldozatot a 42 éves Deris Renojként, valamint a 28 éves Zih Daoként azonosították. Deris szeretett anya és nagymama volt.
Mindketten tompa erőhatás következtében haltak meg, a haláluk oka pedig a hatóságok szerint baleset volt. A harmadik áldozatot, egy ötvenes éveiben járó férfi családját már értesítették.
A további áldozatok nem halálos sérüléseik miatt kaptak ellátást. Az ötgyermekes anyuka hat unokával rendelkezett és néhány nappal korábban ünnepelte 42. születésnapját. Deris eredetileg másik műszakban dolgozott volna, de önzetlenül elvállalta a délelőtti műszakot, amikor egy kollégája nem tudott bemenni - írja a People.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre