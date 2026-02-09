Gombamérgezés: négy ember meghalt, riadót fújt a hatóság

Négyen meghaltak, három másik embernek pedig májátültetésre volt szüksége, miután Kaliforniában gombamérgezést kaptak. A mérges gomba, amelyről köztudott, hogy súlyos hányást és gyomorfájdalmat okoz a betegeknél, sok esetben pedig halálos, nagyon hasonlít az ehetőhöz.

Gombamérgezés áldozata lett négy ember Fotó: freepik.com/Képünk illusztráció

Gombamérgezés során halt meg négy ember

A Kaliforniai Közegészségügyi Minisztérium adatai szerint az ehető és a mérgező gomba összetévesztése november 18-a óta több mint három tucat ember mérgezését okozta. Azok, akik fogyasztottak a gombából, akut májkárosodás jeleit kezdték mutatni, számos beteget pedig az intenzív osztályra is kellett szállítani életmentő kezelésekre.

A környéken élőknek később figyelmeztetést is kiadtak, mivel az esetek száma elkezdett növekedni. A Kaliforniai Közegészségügyi Szolgálat (CDPH) is felhívást tett közzé, miután november óta Kaliforniában a mérgező gomba 39 embert mérgezett meg, négyen pedig a mérgezés során életüket vesztették.

Kaliforniában példátlanul sok súlyos megbetegedés és haláleset fordul elő, amelyek azzal állnak összefüggésben, hogy az emberek véletlenül szednek és fogyasztanak halálos mérgező gombákat

– idézi a CDPH-t az Unilad.

2025 szeptembere és 2026 januárja között 2315 mérgezéssel foglalkoztak az amerikai mérgezési központok, ez 40 százalékkal több, mint az előző évben. Észak-Kalifornia és a központi partvidék helyi és nemzeti parkjaiban több gomba volt fellelhető a heves esőzések miatt.

Az egészségügyi intézmény szerint az a legjobb, ha nem fogyasztunk vadon termő gombákat, hanem a gombát megbízható élelmiszerboltban vásároljuk meg. Kiemelték, hogy a gyerekekre is érdemes fokozottan figyelni, ha gombás területhez közel játszanak. A legtöbb mérgezés ugyanis hat év alatti gyermekeket érint. A legtöbben arról nyilatkoztak, hogy a gombák úgy néztek ki, mint a Mexikóban őshonos, biztonságosan fogyasztható gombák, így az intézmény hozzátette, hogy mérgező gombák ránézésre és ízben valóban hasonlítanak a biztonságosan fogyasztható gombákra. Némelyik hasonlít a boltokban kapható gombákra.

A gombamérgezés tünetei 6–24 órával az elfogyasztás után jelentkeznek, ezek közé tartozik a gyomorfájdalom, a görcs, hasmenés, a hányinger, a hányás, a vérnyomáscsökkenés, a fáradtság és a zavartság.

A mérgezés májkárosodáshoz, vesebajokhoz, hallucinációkhoz és rohamokhoz, vagy akár halálhoz is vezethet.