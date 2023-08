„Le vagyok sújtva” – exférjét és családját hívta át ebédre egy nő, hárman meghaltak az ételtől

Tagadja a szándékos mérgezés vádját az a nő, aki exférjét és családtagjait invitálta meg magához ebédre, majd a vendégek közül többen is kórházba kerültek, majd meghaltak. Később kiderült, hogy egy gyilkos gombafajta, a halott sapkás gomba okozta a vendégek tüneteit, majd idő előtti halálukat.

Drámai részlet még a sztori kapcsán, hogy az exférj, Simon végül nem tudott elmenni az ebédre, így ő nem halt bele az étkezésbe, családtagjait gyászolja.

Az ebéd után lett rosszul a férfi családja /Képünk csak illusztráció /Fotó: Pixabay

A férfi édesanyja és édesapja, illetve az apa nővére azonban életét vesztette az étkezés után néhány nappal gombamérgezés miatt. A háziasszony Erin Patterson azonban csodával határos módon nem lett rosszul az általa készített ebéd után. Emellett Simonnal két közös gyerekük is életben maradt, ők valószínűleg nem szeretik a gombát, ezért nem is ettek a halálos fogásból. Az édesapa sógora is megbetegedett a rendezvényen, az ő életéért jelenleg még mindig küzdenek a kórházban, azonban az állapota kritikus. További rejtélyes körülmény az esettel kapcsolatban, hogy Simon az ebédet megelőzően két hetet kórházban töltött hasonló mérgezés miatt, és csak nemrég mehetett haza az intenzív osztályról.

A rendőrség egyelőre nem gyanúsítja Erin Pattersont, a kihallgatása után szabadon engedték, azonban továbbra is figyelik. A nő hazaérve a háza előtt azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy ártatlan.

Nem csináltam semmit, imádtam őket és le vagyok sújtva, hogy távoztak közülünk

– ordította az újságíróknak a háza előtt a nő – szúrta ki a Metro magazin. Azt azonban nem árulta el, hogy honnan vette a gombát, és ő miért nem evett belőle.