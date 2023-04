„Mind a két kutyát el kellett altatni, mert menthetetlenek voltak” – Sorozatmérgező garázdálkodik Polgárdiban

Polgárdiban több kutya és macska rejtélyes körülmények között pusztult el a közelmúltban, és mérgezést sejtettek az esetek hátterében. Egy háznál pedig még biztonsági kamera is rögzítette, hogy valamit bedobnak a kertbe. Eddig egyelőre 5-6 esetről derült ki, hogy összefüggés lehet köztük. A helyiek 400 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlottak, hogy minél hamarabb előállíthassák a tettest.

Több kutyát is kórházba kellett szállítani – Fotó: Shutterstock

Főleg kutyák pusztultak el a mérgezett falatok miatt a Fejér vármegyei városban, de a macskákat sem kíméli a tettes. Akad olyan polgárdi család, melynek két kutyájával is végzett a mérgező.

Nyikos László, a település polgármestere a Facebookon arról számolt be, több jelzés is érkezett hozzájuk, történt rendőrségi feljelentés is a különböző ügyekben, de azóta is a tudomásukra jutottak újabb gyalázatos esetek. A posztjából kiderült, hogy elsősorban kutyák az áldozatok, de már macskák is pusztultak el a sorozatmérgező miatt, aki mérgezett ételeket dobál az udvarokba vagy hagy el közterületen.

A polgárdi civilek ezzel párhuzamosan összesen 400 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel. A nyomravezetői díj annak jár, akinek a segítő információja alapján a rendőrség elő tudja állítani a feltételezett elkövetőt vagy elkövetőket, valamint jogerős ítélet születik az ügyben az elkövető(k) terhére. Az egyik család mindkét kutyáját elvesztette a mérgezések miatt.

Bevittük őket az állatkórházba, és ott megállapították, hogy egyértelműen mérgezés. Nemcsak vérvételt, hanem ultrahangot is csináltak. Fagyállót mutattak ki belőle. Mind a két kutyát el kellett altatni, mert menthetetlenek voltak

– mondta Szabó Szilvia.

Budapesten is veszélyben vannak az ebek – Fotó: Pixabay

Országszerte egyre gyakoribb a kutyamérgezés

Az elmúlt időszakban nem ez az első eset, ahogyan arról beszámoltunk, az utóbbi hetekben már több helyen is felütötte a fejét az állatmérgezés a fővárosban is. Budapest több nyilvános zöldterületén fagyállóval átitatott jutalomfalatokra bukkantak az állattartók. Ezenkívül többen jelezték, hogy a belvárosban szögekkel átszúrt kolbászfalatkák hevertek az utcákon, illetve patkányméreg miatt is több négylábú vesztette életét.