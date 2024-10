Drasztikusan megemelkedtek a gombamérgezések az ország területén! Ez az oka

Javában zajlik az őszi gombaszezon, ami idén a szokásosnál is gazdagabb, köszönhetően a csapadékos, meleg időjárásnak. Részben emiatt megnőtt a mérgezéses esetek száma is, egész konkrétan megtízszereződött. Mely gombafajok okozzák a gondot és hogyan lehet elkerülni a mérgezést?

Tízszeresére emelkedett a gombamérgezések száma az országban Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló

Nagyot nőtt a gombamérgezések száma az elmúlt időszakban

A gombaszezon kezdetével megnövekedtek a gombafogyasztás utáni megbetegedések is, jelenleg a gombamérgezési események száma a tízszeresére emelkedett az átlagos eseményszámhoz képest - írja a Nébih. A gombaszezonban nem csak a mérgező fajok okoznak problémát, hanem a helytelenül elkészített és tárolt gombás ételek is.

Rengeteg a gomba az erdőkben, mezőkön

A hosszan tartó nyári kánikula egy országos esőzéssel ért véget. Az Alföldön és a hegyvidéken egyaránt 100-150 mm csapadék hullott le. Emiatt az őszi jó idővel nagy tömegben jelentek meg a kalapos gombák, mind az ehető fajok, mind a mérgezők.

Több most a mérgező, mint az ehető gomba?

Nem árt tisztában lenni vele, hogy a teljes gombatermés 90%-át a nem ehető és mérgező fajok teszik ki! A réteken és legelőkön az első nagy tömegben megjelenő gomba a karbolszagú csiperke, ami egy mérgező gombafaj és a mostani szezonban is számos mérgezést okozott már. Az idő lehűlésével pedig megjelentek az apró méretű, mérgező, réten és legelőn növekvő tölcsérgombák, amik miatt minden évben több megbetegedést is okoznak.

Ehető gombából is sok bújt elő idén Az alföldi telepített erdeinkben nagy mennyiségben látható a közkedvelt nagy őzlábgomba, a szemcsésnyelű fenyőtinóru, az ehető csiperke, az érdestinóru és a szintén sokak által kedvelt ördögszekér laskagomba. Még a nyári fajok sem tűntek el: szedhető még vargánya, érdestinóru, és molyhos tinóru is. Ezek mellett megjelennek az ősszel gyűjthető fajok is: a lila pereszke, a szürke tölcsérgomba, a fenyő- és gyűrűstinóruk, a galambgombák és tejelőgombák, a közkedvelt rizikefajok, valamint a trombitagombák is.

Ezek a gombafajok okoznak most sok gondot

Megjelent az árokpartokon és erdőszéleken az ugyancsak minden évben megbetegedéseket okozó kerti őzlábgomba, az ország teljes területén pedig nagy tömegben van jelen a gyilkos galóca is, amit sok amatőr gombászó gyűjt be véletlenül. A legtöbb mérgezési esetért jelenleg most mégis két faj a felelős: a nagy döggomba és a világító tölcsérgomba. Ezek mellett a galócák közül szinte minden faj megtalálható az erdőkben (légyölő galóca, a párducgalóca, a citromgalóca), de előfordul például a susulyka vagy a fakógomba is.