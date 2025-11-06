Orbán Viktor: Repülőinfó csúcsrajáratva - Videó
Kamerák és mikrofonok kereszttüzében a kormányfő.
Orbán Viktor csütörtökön reggel indult el az Egyesült Államokba, ahol pénteken Donald Trumppal találkozik majd. A kormányfő időközben pedig már megérkezett Washingtonba.
A miniszterelnök időközben egy friss videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen azt mutatta be, ahogy a vele kiutazó sajtóstábok egymás után kérdezik őt, valamint készítenek vele szelfit.
Repülőinfó csúcsrajáratva
- fűzte az alább megtekinthető felvételhez Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre