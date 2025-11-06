50 km/h helyett 129 km/h repesztett egy sofőr Kőbányán

A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai 2025. október 27. és november 2. között a kerületben több helyszínen mérték a gépjárművek sebességét a gyorshajtások visszaszorítása érdekében.

Összesen 270 autó lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. A rekorder sebességtúllépő a Vaspálya utcán autójával 50 km/h helyett 129 km/h-val közlekedett, amiért 468 000 forint közigazgatási bírságot kell fizetnie - közölte a rendőrség.