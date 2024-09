Szépek, mutatósak, de az érintésük, termésük halálos is lehet - ezek a magyar erdők legveszélyesebb növényei!

Szerencsére nincs túl sok mérgező növény a hazai erdőkben, de így is akad néhány, amit érdemes kerülni. Egyes növények érintése is bőrirritációt okozhat, bizonyos termések elfogyasztása pedig mérgezésese tüneteket okozhat. Ezekkel érdemes a leginkább vigyázni!

Mutatjuk a magyar erdők legveszélyesebb növényeit! Fotó: facebook

Egyértelműen ez a legveszélyesebb növény

A kaukázusi medvetalp (ami tulajdonképpen egy zellerféle) nedvei és levelei is furokumarint tartalmaznak, és komoly bőrgyulladást, égető kiütéseket, de akár vakságot is okozhat. Elég csak hozzáérni, a növényi anyaga máris fényérzékennyé teszi a bőrt, ami után égési sérülésekre emlékeztető hólyagok jelennek meg a testen. Szembe kerülve átmeneti vagy akár végleges vakságot okoz. Az állatokra is veszélyes, a lovak idegrendszerére például különösen rossz hatással van. Magyarországon Zirc, Szombathely, Szarvas, Cuha-völgy, Rostalló, Mátraszentimre és Túristvándi környékén találkozhatunk vele.

Így néz ki a kaukázusi medvetalp, amit messzire kerülni kell! Fotó: Tomas Vynikal / Shutterstock

Ne szedj le minden gombát se!

Rengeteg ehető gomba nő a szabadban, de ha nem gombaszakértő valaki, a legjobb, ha békén hagyja a gombákat vagy leszedés után rögtön bevizsgáltatja őket. Egyes ehető gombáknak ugyanis több mérgező alteregója is van, a legveszélyesebb ezek közül a gyilkos galóca.

Népszerű őszi dekoráció, ám mérgező

A magyal vagy krisztustövis sok fajtája nő a hazai erdőkben, a bogyójának elfogyasztása pedig egészségkárosító hatású. Legyen lila, piros, sárga vagy fekete, figyelmeztessük a gyerekeket, hogy még véletlenül se fogyasszák el, mert hányingert, hasmenést, hányást, szélsőséges esetben halált is okozhatnak.

Ebből a bogyóból pár szem már mérgez

A nadragulya hazánkban leginkább a bükkös vágásterületeken jelenik meg, cserje nagyságú, de lágyszárú évelő. A bogyójából 2-3 szem is halálos lehet belőle az atropintartalma miatt. Az atropinmérgezés tünetei a következők:

zavarodottság

hallucináció

szájszárazság

bőr kiszáradása és kipirosodása

a szívverés és a lélegzetvétel felgyorsulása

izommerevség

láz

izomgörcsök.

Így fest a nadragulya termése. Fotó: Simon Groewe / Shutterstock

A tűztövis termése is mérgező

A rózsafélék közé tartozó tűztövis egy díszcserje és ilyenkor ősszel igazán jól néz ki. A termése lehet piros, narancsszínű vagy sárga, és sokáig megmarad. Ezek az apró bogyószerű termések viszont nagy mennyiségben mérgezést okoznak!