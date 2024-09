Medve jár Nógrádban: méretes mancsnyomot fotóztak a kedvelt túrahelyen

Mint arról lapunk többször is beszámolt, az elmúlt időszakban már megszokottá vált, hogy hosszú évtizedek után megint medvék és farkasok járják a magyar erdőket és a hegyvidékeket. A hatalmas állatok legszívesebben az északi és a keleti régiókban, leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye környékén tanyáznak, de megesett, hogy egy-egy medve Pest vármegyében is tiszteletét tette.

A medve nyomait most a Nógrád vármegyei Mihálygergénél fedezték fel Fotó: Sergey Uryadnikov / Shutterstock

A szakemberek már jó ideje hangsúlyozzák: el kell fogadnunk, hogy a medvék tartósan visszatelepültek hazánkba, így meg kell tanulnunk a velük való békés és biztonságos együttélés szabályait. Azt is hozzátették, ha pár egyszerű szabályt követünk, nagy eséllyel nem eshet bajunk. Azonban az is érthető, hogy a helyiek némileg tartanak a mackók felbukkanásától, és többen is aggodalmasan figyelik a medveészleléseket.

Így történt ez most is, amikor a Magyar Országos Medve Figyelő jelezte: ezúttal a Nógrád vármegyei Mihálygergénél találták meg egy méretes mackó mancsának a nyomát. A sáros talajban maradt tappancsnyomot a Karancs völgyének környékén, a helyi Komravölgyi víztározó közelében fotózták le, ami nem csak ismert kirándulóhely, de közkedvelt a horgászok között is. Nem meglepő, a mackók ugyanis ilyenkor valószínűleg vizet keresnek, így egyáltalán nem ritka, hogy patakok, tavak vagy víztározók környékén mászkálnak.

A WWF szakemberei elmondták, hogy aggodalomra semmi ok, a nagyvadak megjelenése jót jelent.

A nagyragadozók, így a medve jelenléte alapvetően jót jelent, mindannyiunk közös érdeke, hogy elkerüljük a közvetlen találkozásokat, és néhány apró praktikával minimalizáljuk a konfliktusokat az együttélés érdekében

– szögezték le.

A medvével való békés együttélés érdekében az Aggteleki Nemzeti Park ITT, míg a WWF pedig ITT tett közzé részletes illemszabályzatot.