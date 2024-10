Vigyázz! Ha ezeket a jeleket tapasztalod, súlyos tápanyaghiányban szenvedsz

Kattogó ízületek

Sethi elmagyarázta, hogy az ízületeknél észlelt, kattogó hang arra figyelmeztet, hogy több D3-vitaminra vagy kalciumra lenne szükséged: két olyan tápanyagra, amelyek elengedhetetlenek a csontok egészségéhez. A D3-vitamin olyan élelmiszerekben található meg, mint a tojássárgája, a sajt, a gomba és az olajos halak, míg a kalcium a tejtermékekből, a zöldségekből és halakból nyerhető ki.

Ősz hajszálak

Ugyan az életkor előrehaladtával ez teljesen természetes, azonban ha idő előtt jelennek meg az ősz tincsek, az annak a jele lehet, hogy B12-vitaminhiányod van, amely kulcsfontosságú a vörösvértestek termelésében. Az ősz hajszálak továbbá rézhiányra is utalhatnak, ami hatással lehet a melanin termelésére és a haj színére. A réz olyan élelmiszerekből szerezhető be, mint a kagyló, a diófélék, a magvak és a csokoládé.

Könnyen beszerzel zúzódásokat

Ha azon kapod magad, hogy a legkisebb érintés is nyomot hagy a bőrödön, akkor az azt jelezheti, hogy több C-vitaminra lenne szükséged. A gyümölcsökben és zöldségekben található C-vitamin felelős ugyanis a kollagén képződéséért. Sethi azt is hozzátette, a véraláfutások a K1-vitamin hiányát is jelezhetik, amely segít a véralvadásban.

