A TikTok kedvenc növényorvos, Gyuris Rita újabb érdekességgel jelentkezett be a csatornáján. A fiatal tudós azt tesztelte le követői számára, hogy az elviteles műanyag villán vagy pedig az otthon elmosogatott villán van-e több baci. Szerinted melyik evőeszköz a tisztább? Cikkünkben megtalálod a választ.

Rita evőeszközöket tesztelt Fotó: Olvasói

Mindenkivel előfordult már, hogy egy hosszú nap után, fáradtan már nem igazán volt kedve nekiállni főzni. Ilyenkor általában rendelünk valamit, hogy gyorsan enyhíteni tudjuk éhségünket. Nagyon gyakori, hogy ezekhez a rendelésekhez műanyag evőeszközöket is adnak. De vajon mennyi gomba és baktérium lehet egy-egy ilyen evőeszközön?

"Mivel ma nem volt időm főzni, ezért a férjem hozott haza ételt, ezt a villát pedig hozzá adták." – mutatja fel videójában a műanyag evőeszközt.

Rita a videójában elárulta, hogy mindig is foglalkoztatta a kérdés, hogy vajon a műanyag villákon mennyi baci rejtőzik és mi a helyzet az otthon elmosott villáinkkal. Így hát azonnal kapott az alkalmon is elő is kerültek a már jól ismert agarlemezek.

Elhelyeztem a mintát, majd a kézzel elmosogatott evőeszközök közül véletlenszerűen kiválasztottam egy villát és azt is táptalajra helyeztem.

– folytatta, majd hozzátette, hogy mindkét evőeszköz, amiről mintát vett, teljesen száraz volt.

A teszt eredményei még a sokat látott növényorvost is meglepték

Arra azért számítottam, hogy a műanyag villán több baktérium lesz, azon viszont már kicsit meglepődtem, hogy az otthoni fém általam elmosott evőeszközön is ennyi minden van.

– árulta el őszintén a videóban.

Ezután Rita kitért arra, hogy természetesen sejthető volt, hogy a fém villa sem lesz steril, hiszen a baktériumok és gombák mindenhol ott vannak, az életünk részei.

Egymás mellé téve a kettőt is látszik, hogy nem sok különbség van, sőt szinte semmi. Ami különbség viszont, hogy nem biztos, hogy ezek ugyanazok a baktériumok. Míg otthon csak te és a családod használjátok az evőeszközöket, addig az étteremben bárki összefogdoshatja ezeket a villákat. De hát ez is azt bizonyítja, hogy az életünk nem steril és a mikroorganizmusok körbevesznek minket.

– zárta mondandóját Rita.