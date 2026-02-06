Most érkezett: mentők és tűzoltók Csepelen – rejtélyes rosszullétek miatt riasztották őket

Több mentő és tűzoltó is érkezett a csepeli Kossuth Lajos utcába, kora délután. Lapunk úgy tudja, hogy pillanatokon belül, szinte egyszerre, szirénázva rohantak a helyszínre, majd többeket is kihoztak az egyik társasházból. Információink szerint egy rovarirtás után történt rejtélyes rosszullét miatt érkezhettek a házhoz.

A csepeli társasházhoz rejtélyes rosszullét miatt riasztották a mentőket és a tűzoltókat Fotó: Metropol

Rejtélyes rosszullét Csepelen

A Metropol úgy értesült, hogy a házban többen is rosszullétre panaszkodtak, ezért értesítették a mentősöket, ezután pedig a tűzoltókat is. Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt, de helybeliektől úgy tudjuk, hogy a ház egyik lakásában aznap rovarirtást végeztek. Így felmerült a lehetősége annak, hogy az irtás okozhatta a rosszulléteket. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, ahol elmondták, hogy valóban a helyszínen voltak, ahol méréseket végeztek, azonban ezek nem mutatták mérgező anyag jelenlétét. Úgy tudjuk azonban, hogy ennek ellenére több mentő is érkezett a helyszínre, köztük egy gyermekmentő is:

Láttuk, hogy több tűzoltókocsi jön, meg egy autó is, ami szintén a tűzoltósághoz tartozott. Meg itt állt még egy sima, meg egy gyermekmentő. Nagyon sokan voltak a tűzoltók, meg is ijedtünk, hogy mi történhetett, mert tüzet nem láttunk

– mesélte a Metropolnak egy környékbeli.

A tűzoltók mérgező anyag jelenlétét nem mutatták ki Fotó: Metropol

Az ijedtség csak még nagyobb lett, ugyanis a mentők egy nőt és egy gyermeket is elszállítottak a helyszínről. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi is történt bent a házban, annyit elmondtak a helyszínen, hogy a pletykák szerint egy asszony lakásában történt az irtás, de nem csak ő, hanem más lakók is rosszul lettek utána. A sérültek számáról és a rosszullét súlyosságáról sincsenek eddig pontos információk, lapunk ezért az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.

A helyszínre gyermekmentő is érkezett Fotó: Metropol

Nem ez volt az első, rovarirtással kapcsolatos balhé Csepelen: tavaly novemberben, nem messze a mostani helyszíntől, egy 70 év körüli házaspár vesztette életét, méghozzá igencsak rejtélyes módon. Annak a társasháznak a tetőterében éltek ugyanis, ahol aznap rovarirtást is végeztek. A páron kívül az összes lakó az udvaron várta az irtás végét. Amikor a házaspár nem jelentkezett, aggódni kezdtek. A tulajdonos ment végül fel a tetőtérbe, ahol az idős férfit és feleségét súlyos állapotban találta, úgy kellett őket kitámogatni az udvarra. Életüket viszont már nem lehetett megmenteni, mind a ketten meghaltak. Bár az nem derült ki, mi okozta a halálukat, az okok között a mérgezés lehetősége is felmerült.