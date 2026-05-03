Lelki békét hoz el a vasárnap ennek a csillagjegynek

Vasárnap a Merkúr, a gondolkodás és kommunikáció bolygója belép a nyugodt és harmonikus Bikába. Innentől könnyebb lesz minden egyeztetés, beszélgetés, ez pedig az élet minden területére kihatással van – méghozzá nagyon is pozitív módon. Napi horoszkóp. Íme a május 3-ai horoszkóp a csillagjegyek számára.

Így hat a csillagjegyekre a Bikába belépő Merkúr

Kos

A Merkúr kilép a jegyéből, és innentől a Bika jegyéből folytatja útját – de ez önre is jó hatással lesz a napi horoszkóp szerint. A Bika Merkúr ugyanis a józanság, higgadtság jelképe, és segít minden konfliktust elrendezni. A Hold a Nyilasban van, ami pedig azt jelzi, hogy nagyon érdekes, izgalmas élményei lehetnek.

Bika

A Merkúr ma belép a jegyébe, és ez szuper fejleményeket jelez. Azt mutatja ugyanis, hogy most nagyon jól működik a hétköznapok szintjén, és a hosszú távú terveiben is. Így nem csak ma, hanem a következő hetekben is sikerre számíthat.

Ikerek

Az uralkodó bolygója, a Merkúr jegyet vált, belép a Bikába. Ez önt leföldeli, megnyugtatja, harmóniába hozza. A Hold a Nyilasban van, ami pedig kalandvágyat hoz. Irány a természet, semmiképp ne üljön a négy fal között. A mai nap igazán alkalmas arra is, hogy ismerkedjen, randizzon.

Rák

Önre erősen hat ma az Uránusz fényszöge. Lehet egy szituáció, ami elgondolkodtatja. Váratlan akadályok merülhetnek fel és talán ez már nem igazán írható a véletlen számlájára. Lehet, hogy ön előtt áll egy tisztázó beszélgetés egy őnhöz közelálló emberrel arról, hogy valóban támogatja-e.

Oroszlán

Ma a Nyilas Hold idején megismerkedhet valakivel, a Bika jegyébe lépő Merkúr pedig elmélyült beszélgetést hozhat. Ugye tudja, hogy az őszinteség a legszorosabb összetartó erő egy kapcsolatban? Ha a másik érzi, hogy megbízol benne, ő is ugyanezt fogja cserébe adni.

Szűz

A Merkúr föld-elemű jegybe, a Bikába lép. Sok jó beszélgetést folytathat, és az is lehet, hogy most talál rá olyan emberekre, akiknek hasonló az érdeklődési körük. Egy vitás kérdést is sikerül rövidre zárni. Pénzügyekben pedig a következő hetekben kaphat jó hírt a Bika Merkúr hatására.