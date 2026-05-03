Lelki békét hoz el a vasárnap ennek a csillagjegynek
Vasárnap a Merkúr, a gondolkodás és kommunikáció bolygója belép a nyugodt és harmonikus Bikába. így hat a csillagjegyekre.
Vasárnap a Merkúr, a gondolkodás és kommunikáció bolygója belép a nyugodt és harmonikus Bikába. Innentől könnyebb lesz minden egyeztetés, beszélgetés, ez pedig az élet minden területére kihatással van – méghozzá nagyon is pozitív módon. Napi horoszkóp. Íme a május 3-ai horoszkóp a csillagjegyek számára.
Így hat a csillagjegyekre a Bikába belépő Merkúr
Kos
A Merkúr kilép a jegyéből, és innentől a Bika jegyéből folytatja útját – de ez önre is jó hatással lesz a napi horoszkóp szerint. A Bika Merkúr ugyanis a józanság, higgadtság jelképe, és segít minden konfliktust elrendezni. A Hold a Nyilasban van, ami pedig azt jelzi, hogy nagyon érdekes, izgalmas élményei lehetnek.
Bika
A Merkúr ma belép a jegyébe, és ez szuper fejleményeket jelez. Azt mutatja ugyanis, hogy most nagyon jól működik a hétköznapok szintjén, és a hosszú távú terveiben is. Így nem csak ma, hanem a következő hetekben is sikerre számíthat.
Ikerek
Az uralkodó bolygója, a Merkúr jegyet vált, belép a Bikába. Ez önt leföldeli, megnyugtatja, harmóniába hozza. A Hold a Nyilasban van, ami pedig kalandvágyat hoz. Irány a természet, semmiképp ne üljön a négy fal között. A mai nap igazán alkalmas arra is, hogy ismerkedjen, randizzon.
Rák
Önre erősen hat ma az Uránusz fényszöge. Lehet egy szituáció, ami elgondolkodtatja. Váratlan akadályok merülhetnek fel és talán ez már nem igazán írható a véletlen számlájára. Lehet, hogy ön előtt áll egy tisztázó beszélgetés egy őnhöz közelálló emberrel arról, hogy valóban támogatja-e.
Oroszlán
Ma a Nyilas Hold idején megismerkedhet valakivel, a Bika jegyébe lépő Merkúr pedig elmélyült beszélgetést hozhat. Ugye tudja, hogy az őszinteség a legszorosabb összetartó erő egy kapcsolatban? Ha a másik érzi, hogy megbízol benne, ő is ugyanezt fogja cserébe adni.
Szűz
A Merkúr föld-elemű jegybe, a Bikába lép. Sok jó beszélgetést folytathat, és az is lehet, hogy most talál rá olyan emberekre, akiknek hasonló az érdeklődési körük. Egy vitás kérdést is sikerül rövidre zárni. Pénzügyekben pedig a következő hetekben kaphat jó hírt a Bika Merkúr hatására.
Mérleg
A Merkúr jegyváltása mutatja, hogy most olyan ötletei lesznek, amiket gyakorlati szempontból is végiggondol, és tényleg működőképesek – igaz ez az élete bármely területére. Ne is morfondírozzon sokat: kezdjen bele a megvalósításukba!
Skorpió
A Nyilas Hold jókedvet, a Bika jegyébe lépő Merkúr pedig nagy adag kreativitást hoz önnek. A szépérzéke is kiélesedik. Most szinte művészi értékűt alkothat, és a legjobb kikapcsolódás, ha kézműveskedik, főzőcskézik, vagy a lakást, kertet szépítget.
Nyilas
Új esélyek kezdenek körvonalazódni ön előtt. Bátran kérdezhet, utánanézhet, hogy mire vállalkozik. Most a gyakorlatias és józan hozzáállás hozza meg a sikert. Végre nem kell kitalálnia, hogy mi lesz, mert pontos adatok állnak a rendelkezésére, hogy választhasson a lehetőségek közül.
Bak
Ma lehet, hogy alig tudod elhinni, amit tapasztalsz: az emberek az elvártnál sokkal kedvesebben viselkednek, és szólnak önhöz. El sem hiszi, hogy tudnak ilyenek is lenni. Hitetlenkedés helyett viszonozza kedvességüket egy mosollyal!
Vízöntő
Mindig idegesítette a túlságosan nyugodt, lassú beszédű emberek. Ma az égi folyamatok szerint ilyen emberrel fog találkozni. Meglepő módon most nem idegesíteni fogja, inkább vonzani. Kérdés, hogy mi lesz ebből. Várjon! Idővel kiderül.
Halak
Szép dolog az együttérzés. Az is dicsérendő, hogy meghallgat mindenkit. Ám az Uránusz azt ajánlja, hogy ma maradjon csendben egy kényes szituációban! Ne nyilvánítsa ki a véleményét, és ne adjon tanácsot! Rengeteg új információ és körülmény jön még. Amennyiben túl korán nyitja ki a száját, később kell módosítania.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre