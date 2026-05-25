„Álomszép vagy” – Hunyadi Donatella elbűvölte a rajongókat

Hunyadi Donatella igen aktív a közösségi oldalán, előszeretettel oszt meg ott különböző tartalmakat a hatalmas rajongótáborával. A csinos modell ezúttal egy fontos mérföldkőről számolt be.

Hunyadi Donatella piros estélyiben bűvölte el a rajongókat

Hunyadi Donatella ugyanis az Instagram-oldalán árulta el, hogy minap a Zeneakadémián volt az áriavizsgája. Az eseményen a modell egy gyönyörű piros estélyiben vett részt, amivel a követőit is elbűvölte.

Áriavizsga. Köszönöm Istenem, hogy eljuthattam idáig!

– írja a posztjában Hunyadi Donatella.

A rajongók nem győzik a csinos modell szépségét dicsérni a kommentek között.

„Gyönyörű vagy” – fogalmazott az egyik hozzászóló.

„Szívből gratulálok” – jegyezte meg egy másik követő.

„Álomszép vagy és tehetséges” – lelkendezett egy harmadik rajongó.

