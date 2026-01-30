Félelmet nem ismerve szerzett új barátokat Hunyadi Donatella utazása során

Hunyadi Donatella családjával indult el egy dubaji kiruccanásra, és úgy tűnik rengeteg új barátra tett szert. Azonban nem olyanokra, mint azt a legtöbben először gondolnák.

Rengeteg élménnyel zárta a családi nyaralást Hunyadi Donatella Fotó: Polyak Attila/MW

Rengeteg új baráttal zárta nyaralását Hunyadi Donatella

Kétlábú, négylábú, uszonyos, sőt még láb nélküli állatokkal is találkozott a magyar modell nyaralása során, és úgy tűnik igazi örök barátokra tett szert.

Állatos poszt következik. Imádom őket!

– írta legújabb Instagram-posztjában.

Donatella félelmet nem ismerve ment oda szinte minden állathoz, amit látott, találkozott pingvinnel, delfinnel, papagájjal, de még egy kígyót is megfogott kezével. Egy szerencsés teve pedig még puszit is kapott a magyar szépségtől.

Sajnos a nyaralásuk hamar véget. Donatella anyja, Kiszel Tünde erősítette meg egy bejegyzésben, hogy épségben hazaért az egész család, és már készül a következő naptárdedikálásra.