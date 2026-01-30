Félelmet nem ismerve szerzett új barátokat Hunyadi Donatella utazása során
Rengeteg új élménnyel zárta nyaralását a modell.
Hunyadi Donatella családjával indult el egy dubaji kiruccanásra, és úgy tűnik rengeteg új barátra tett szert. Azonban nem olyanokra, mint azt a legtöbben először gondolnák.
Rengeteg új baráttal zárta nyaralását Hunyadi Donatella
Kétlábú, négylábú, uszonyos, sőt még láb nélküli állatokkal is találkozott a magyar modell nyaralása során, és úgy tűnik igazi örök barátokra tett szert.
Állatos poszt következik. Imádom őket!
– írta legújabb Instagram-posztjában.
Donatella félelmet nem ismerve ment oda szinte minden állathoz, amit látott, találkozott pingvinnel, delfinnel, papagájjal, de még egy kígyót is megfogott kezével. Egy szerencsés teve pedig még puszit is kapott a magyar szépségtől.
Sajnos a nyaralásuk hamar véget. Donatella anyja, Kiszel Tünde erősítette meg egy bejegyzésben, hogy épségben hazaért az egész család, és már készül a következő naptárdedikálásra.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre