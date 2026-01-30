RETRO RÁDIÓ

Félelmet nem ismerve szerzett új barátokat Hunyadi Donatella utazása során

Rengeteg új élménnyel zárta nyaralását a modell.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 18:00
Hunyadi Donatella családjával indult el egy dubaji kiruccanásra, és úgy tűnik rengeteg új barátra tett szert. Azonban nem olyanokra, mint azt a legtöbben először gondolnák.

Rengeteg élménnyel zárta a családi nyaralást Hunyadi Donatella Fotó: Polyak Attila/MW

Rengeteg új baráttal zárta nyaralását Hunyadi Donatella

Kétlábú, négylábú, uszonyos, sőt még láb nélküli állatokkal is találkozott a magyar modell nyaralása során, és úgy tűnik igazi örök barátokra tett szert.

Állatos poszt következik. Imádom őket!

– írta legújabb Instagram-posztjában.

Donatella félelmet nem ismerve ment oda szinte minden állathoz, amit látott, találkozott pingvinnel, delfinnel, papagájjal, de még egy kígyót is megfogott kezével. Egy szerencsés teve pedig még puszit is kapott a magyar szépségtől.

Sajnos a nyaralásuk hamar véget. Donatella anyja, Kiszel Tünde erősítette meg egy bejegyzésben, hogy épségben hazaért az egész család, és már készül a következő naptárdedikálásra.

 

