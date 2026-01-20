RETRO RÁDIÓ

Luxusjachtról nézte a naplementét Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella

Ahogy jött a hideg ők is melegebb éghajlatra vándoroltak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 13:20
Kiszel Tünde Hunyadi Donatella nyaralás

A híres anya-lánya páros nemrég ismét repülőre pattant, és az extrém hideg hallatán inkább Dubajba utazott. Kiszel Tünde és lánya, Hunyadi Donatella most rajongóiknak is adtak egy kis betekintőt nyaralásukba, vagy mondhatni inkább telelésükbe.

Dubaji nyaralással indítja az évet Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella. Fotó: Szabolcs László

Jachtról nézhette Kiszel Tünde és családja a naplementét

A naptárdíva, miután a 2026-os évbe berobbant legújabb naptárával, most egy rövid pihenőt vesz. Kiszel Tünde 2 napja osztotta meg Instagram-oldalán, hogy egy kicsit melegebb éghajlatra vándorolva tölti el a tél leghidegebb napjait. Az utazásra természetesen családját is magával vitte, és lánya sem maradt otthon.

Fantasztikus élmény volt drága Családommal visszatérni a csodálatos Dubaiba! Már az első napunk is tökéletes volt: séták, medencézés, majd egy felejthetetlen naplemente egy luxusjachton. Örök emlék marad! 

- olvasható posztjában.

Kiszel Tünde rengeteg képpel is elárasztotta rajongóit, köztük olyanokkal is, amin a csodaszép Donatellával együtt pózolnak a kivilágított várossal a háttérben.

 

