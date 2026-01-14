Pánikhelyzet! Elfogytak a Kiszel Tünde naptárak: a díva elárulta, mi lesz most

A karácsony előtti hetek igazi hullámvasútnak bizonyultak Kiszel Tünde számára, aki egyik napról a másikra szembesült azzal, hogy valami egészen rendkívüli történik. A 25. jubileumi naptár sikere még őt is meglepte, és olyan helyzetet teremtett, amire korábban sosem volt példa.

Kiszel Tünde maga is meglepődött, hogy mennyire népszerű lett a a jubileumi naptára (Fotó: Mediaworks archívum)

Kiszel Tünde naptára körül őrület volt

Kiszel Tünde jubileumi naptára ugyanis olyan tempóban fogyott, hogy december utolsó heteiben kisebb pánik tört ki a Tündiéknél. A nyomtatott példányok karácsony előtt drasztikusan megcsappantak, így az utánnyomást s.o.s. kellett kérni.

Ilyen még nem volt. Általában februárban szoktunk utánnyomást csinálni, most decemberben figyeltük az eladásokat, és hirtelen döntést kellett hoznom

– mesélte őszinte meglepettséggel és örömmel a hangjában. Az utolsó hetek szó szerint felőrölték a naptárdívát.

Az utolsó két hét karácsony előtt borzasztó volt, teljesen őrültek háza lett. Nagyon fárasztó volt, mert mindenkinek nyilván karácsonyra kellett: dedikálni, postázni, címezni a borítékokat, ez egyáltalán nem volt egyszerű

– idézte fel. Bár az ünnepek elmúltak, a lendület nem tört meg: „Most is rendelnek még, de természetesen mindenki az év elejére próbálta beszerezni.”

Kiszel Tünde Instagram oldalán időről időre betekintést enged az elkészült képekbe (Fotó: Budai Tibor / Forrás: Kiszel Tünde)

Kimerült és betegséggel küzdött az év első napjaiban

A hatalmas hajtás azonban megtette a hatását, és Kiszel Tünde 2026-os éve -sok más sztárhoz hasonlóan- nem indult a legjobban. A kimerültség mellé betegség is társult, így Tünde kissé legyengült immunrendszerrel kezdte az új évet. „Pörög az év, de betegen kezdődött” – mondta köhögések közepette, hozzátéve:

Az az igazság, hogy ezt a nagy hideget nem szeretem, viszont sokat voltam friss levegőn, az jót tesz a tüdőnek, a bacilusok pedig nem bírják ezt a hideget.

Mostanra azonban már lényegesen jobban van, és újult erővel vág bele az évbe. Dedikálások és persze rajongók sora vár rá, több helyszín is megkereste, sőt, hamarosan egy nagyobb utazást is tervez, hiszen mindig nyitott az új kultúrákra és élményekre. A híres Kiszel Tünde naptár 2026-os jubileumi kiadása körüli őrület egyértelműen bebizonyította: a naptárdíva népszerűsége töretlen, sőt, minden eddiginél erősebb, ami őszintén meghatja Tündét.