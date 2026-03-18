Stana Alexandra brutális kálváriájáról vallott: „A poklok poklát éltük át”

A Dancing with the Stars táncosa rajongásig imádja a kiskutyáját Noirt. A hat éves kan kutya súlyos egészségügyi problémákkal küzd, amiről Stana Alexandra most a közösségi oldalán mesélt.

Szerző: B. K.T.
Létrehozva: 2026.03.18. 08:30
Stana Alexandra már hat éve osztja meg az életét a kiskutyájával Noirral, aki a táncosnő számára családtag. A kutyus kölyök kora óta küzd allergiás panaszokkal, amik az idő előrehaladtával egyre súlyosbodtak.

Stana Alexanda a Nagy Duett alatt is annyi időt töltött a kutyussal, amennyit csak lehetett.
Stana Alexandra párja is nagyon aggódott a kiskutyáért (Fotó: KUNOS ATTILA)

A kis négylábú kölyökkora óta mutatott enyhe allergiás tüneteket, ami alapvetően jellemző erre a kutyafajtára. Annyira elenyésző kis tüneteket mutatott, ami nem adott okot nagyobb aggodalomra, picit begyulladt a füle, voltak bűzmirigy problémái, de ez abszolút kezelhető volt és nem nehezítette meg Noir hétköznapjait. Változtattunk az étrendjén és ez sokat segített” – mesélte követőinek a táncos.

Stana Alexandra: „Nagyon sokat szenvedtünk!”

Egy évvel ezelőtt váratlan fordulatot vett a kiskutya egészségügyi állapota és egy végeláthatatlan kálvária vette kezdetét.

Tavaly tavasszal kezdődtek a borzalmak. A poklok poklát éltük át! Ahogy elkezdett tavaszodni, a kutyus iszonyatosan rosszul lett. Elképesztő csúnya gyulladt dudorok jöttek ki a mancsán a lábujjai között, amik egyre nagyobbak lettek

 – folytatta a drámai történetét Stana Alexandra táncos.

Stana Alexandra nem adta fel a küzdelmet.
A Nagy Duett egykori versenyzője kétségbeesetten kereste a megoldást (Fotó: KUNOS ATTILA)

Újabb fájdalmas tünetek jöttek elő

Ezek a gyulladt dudorok annyira nagyra nőttek és olyan hatalmas fájdalmat okoztak a kutyusnak, hogy már alig bírt járni. Annyira fájdalmassá váltak ezek a dudorok a kis mancsán, hogy konkrétan sántított szegénykém. Teljesen kétségbe estem, nem tudtam mit tenni vele. Próbáltam kamillateával mosni neki, hátha segít, de hiába. Nem tudott sétálni, nem tudott játszani, megkeserítette a kutyus életét ez a helyzet. Annyira sajnáltam, nagyon sokat szenvedtünk!” – vallott a szívszorító helyzetről a táncosnő.

Amikor már azt hitték, hogy nem lehet rosszabb a helyzet, a kutyus állapota tovább romlott.

Ha ez önmagában nem lett volna elég, ezután begyulladt a szeme, folyamatosan tüsszögött, folyamatossá váltak a bűzmirigy problémák, és a mancsain lévő kelések elkezdtek kifakadni, tényleg borzasztó volt

 – emlékezett a kétségbeejtő eseményekre a szerető gazdi.

Stana Alexandra kutyája sokat szenvedett, mire megoldást találtak a problémájára.
Stana Alexandra kutyája nagyon sokat szenvedett, mire kiderült mi okozza a tüneteit (Fotó: MW Archívum)

A kitartó táncos nem adta fel a harcot!

A táncos kipróbált egy allergia-ellenes készítményt, ami ugyan segítettek a kutyus tünetein, de továbbra sem derült ki, hogy mi okozza ezeket a panaszokat, viszont a kitartó gazdi addig kereste a megfelelő szakembert, amíg meg nem találta.

Végre megtaláltam az én megmentő hősömet, egy fantasztikus bőrgyógyász állatorvost, ugyanis kiderült, hogy ehhez a problémához szakorvosra van szükség. A doktornő alaposan kivizsgálta a kutyusomat és felállított egy részletes kezelési tervet”

– mesélte megkönnyebbülve a táncos.

A táncos azt tanácsolja minden hasonló gondokkal küzdő gazdinak, hogy csakis szakorvos segítségét vegyék igénybe, mert ez a probléma speciális szakértelmet igényel. Noir állapota szerencsére a megfelelő kezeléseknek köszönhetően mostanra rendeződött és úja örömmel élvezheti a gazdijával közös játékokat.

 

