Stana Alexandra brutális kálváriájáról vallott: „A poklok poklát éltük át”

Stana Alexandra már hat éve osztja meg az életét a kiskutyájával Noirral, aki a táncosnő számára családtag. A kutyus kölyök kora óta küzd allergiás panaszokkal, amik az idő előrehaladtával egyre súlyosbodtak.

A kis négylábú kölyökkora óta mutatott enyhe allergiás tüneteket, ami alapvetően jellemző erre a kutyafajtára. „Annyira elenyésző kis tüneteket mutatott, ami nem adott okot nagyobb aggodalomra, picit begyulladt a füle, voltak bűzmirigy problémái, de ez abszolút kezelhető volt és nem nehezítette meg Noir hétköznapjait. Változtattunk az étrendjén és ez sokat segített” – mesélte követőinek a táncos.

Stana Alexandra: „Nagyon sokat szenvedtünk!”

Egy évvel ezelőtt váratlan fordulatot vett a kiskutya egészségügyi állapota és egy végeláthatatlan kálvária vette kezdetét.

Tavaly tavasszal kezdődtek a borzalmak. A poklok poklát éltük át! Ahogy elkezdett tavaszodni, a kutyus iszonyatosan rosszul lett. Elképesztő csúnya gyulladt dudorok jöttek ki a mancsán a lábujjai között, amik egyre nagyobbak lettek

– folytatta a drámai történetét Stana Alexandra táncos.

Újabb fájdalmas tünetek jöttek elő

Ezek a gyulladt dudorok annyira nagyra nőttek és olyan hatalmas fájdalmat okoztak a kutyusnak, hogy már alig bírt járni. „Annyira fájdalmassá váltak ezek a dudorok a kis mancsán, hogy konkrétan sántított szegénykém. Teljesen kétségbe estem, nem tudtam mit tenni vele. Próbáltam kamillateával mosni neki, hátha segít, de hiába. Nem tudott sétálni, nem tudott játszani, megkeserítette a kutyus életét ez a helyzet. Annyira sajnáltam, nagyon sokat szenvedtünk!” – vallott a szívszorító helyzetről a táncosnő.

Amikor már azt hitték, hogy nem lehet rosszabb a helyzet, a kutyus állapota tovább romlott.

Ha ez önmagában nem lett volna elég, ezután begyulladt a szeme, folyamatosan tüsszögött, folyamatossá váltak a bűzmirigy problémák, és a mancsain lévő kelések elkezdtek kifakadni, tényleg borzasztó volt

– emlékezett a kétségbeejtő eseményekre a szerető gazdi.

A kitartó táncos nem adta fel a harcot!

A táncos kipróbált egy allergia-ellenes készítményt, ami ugyan segítettek a kutyus tünetein, de továbbra sem derült ki, hogy mi okozza ezeket a panaszokat, viszont a kitartó gazdi addig kereste a megfelelő szakembert, amíg meg nem találta.

Végre megtaláltam az én megmentő hősömet, egy fantasztikus bőrgyógyász állatorvost, ugyanis kiderült, hogy ehhez a problémához szakorvosra van szükség. A doktornő alaposan kivizsgálta a kutyusomat és felállított egy részletes kezelési tervet”

– mesélte megkönnyebbülve a táncos.