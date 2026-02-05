RETRO RÁDIÓ

„Biztos imádnak érte...” – Stana Alexandra máris magára haragította a szomszédokat?

Ettől biztosan nem lesznek odáig... Stana Alexandra szomszédai erre ébredhetnek reggelente.

Mint az ismert, a napokban leleplezték, hogy kik lesznek A Nagy Duett szereplői. A műsor február 15-én tér vissza a képernyőre, a párok között pedig ott van többek között Curtis és Széki-Barnai Judie, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., valamint Stana Alexandra és Galambos Lajos is.

Stana Alexandra nagy erőkkel készül A Nagy Duett első adására Fotó: Csudai Sándor

Stana Alexandra máris magára haragította a szomszédokat?

Az utóbbi páros egyik tagja, a csinos táncosnő A Nagy Duett kapcsán a minap egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben elárulta, hogy már nagy erőkkel készülnek a műsorra, skáláznak, aminek a szomszédok nem biztos, hogy örülnek.

Pontosan másfél hét múlva kezdünk A Nagy Duett színpadán! A szomszédok reggelente skálázásra ébrednek itt nálunk (biztos imádnak érte). Szerintetek mi lesz az első dalunk?

– kérdezte a rajongóitól a TV2 sztárja.

 

