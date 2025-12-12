Stana Alexandra karácsonyi vallomása: "Az ajándékozás a szeretetnyelvem"

Stana Alexandra számára sok év után először az idei december nem úgy érkezett meg, hogy közben minden idegszálával a Dancing with the Starsra kell figyelnie. Épp ezért a profi táncosnő azt hitte, idén több ideje lesz felkészülni az ünnepekre, de végül nem így lett. Otthonában ugyanis még a karácsonyfa sem áll, pedig ilyenkor már szokott és az ajándékok sincsenek meg mindenki számára. Pedig idén izgalmas lesz a karácsony: ez lesz első közös ünnepük új párjával.

Stana Alexandra imádja a karácsonyt. - Fotó: MW Archív

Imádom a karácsonyt, úgyhogy mindent bevetek, hogy karácsonyi érzésem legyen

- árulta el hozzátéve, szereti tiszteletben tartani mindenki karácsonyi hagyományát, így idén kisebb logisztikára lesz szükség, hogy párja családjához és az ő rokonaihoz is rendben megérkezzen ünnepelni.

Stana Alexandra ezzel mutatja ki szeretetét a szerettei felé

Habár kissé megvan csúszva vele, számára az ajándékvásárlás nagyon fontos. Szeret ugyanis személyes és hasznos dolgokat is adni a másiknak:

Az ajándékozás az picit az én szeretetnyelvem, úgyhogy képes vagyok azt picit túltolni

- vallotta be hozzátéve, idén több ideje lesz pihenni karácsonykor, miután december 26-án az előző évekkel ellentétben most nincs fellépése. Sőt, az utolsó 2025-ös színpadra állása december 20-án lesz, amit nem bán, ugyanis tudja, testének és izmainak szüksége van egy kis regenerálódásra az elmúlt hónapok hajtása után.