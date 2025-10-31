Nem ismerünk rá: sokkoló kép készült Stana Alexandráról

Megadja a módját a 2025-ös halloweennek a Dancing with the Stars című sikerműsor táncosa! Stana Alexandra látványos sminkje egyszerre ijesztő és figyelemfelkeltő. Volt, aki fel sem ismerte!

Stana Alexandra ijesztő fotóval készült a halloweenre (Fotó: MW-archív)

Stana Alexandra a Wednesdayből merített ihletett

A táncművész a nagy sikerű Netflix-sorozat, a Wednesday alapján készíttetett kifejezetten hatásos sminket magának. Igaz, akadt rajongó, akit nem annyira Stana Alexandra szeme, mint inkább a szája rémített meg.

Íme néhány beszédes komment a rengeteg hozzászólás közül:

„Fel sem ismertelek!”

– jegyezte meg valaki.

„Szandi! Kissé fura vagy így komoly arccal. Nem tudom, miért, de Neked ez is nagyon jól áll. (...) Megszoktuk a mindig mosolygós arcodat, de az is igaz, hogy a táncnál is elengedhetetlen az, hogy nemcsak a test fejezi ki a lényeget, hanem a mimika is. Bizonyára a buli is fergeteges volt. Köszi, hogy ezt is megosztottad velünk!”

– kommentelt egy rajongó.

„Zseniális vagy amúgy, csak szólok!”

– dicsérte Stana Alexandrát egy szimpatizánsa.

„Nagyon jó áll neked! Így bárkit meg tudnál rémiszteni”

– vélekedik egy hozzászóló.

„Menő képek!”

– összegzett egy kommentelő.

Mutatjuk Stana Alexandra sokkoló fotóit: