Gyász: Elment a legenda, elnémult a Forma–1 magyar hangja

Mély fájdalommal tudatta a hírt a család: néhány héttel a 89. születésnapja után örök álomra szenderült a magyar sportújságírás egyik legmeghatározóbb egyénisége. Dávid Sándor nem csupán egy szakember volt a közvetítőfülkében; ő volt az, aki évtizedeken át közel hozta a száguldó cirkusz világát a magyar nézőkhöz. Jellegzetes hangja, szakértelme és embersége generációk számára tette felejthetetlenné a vasárnap délutáni futamokat.

Elhunyt Dávid Sándor „Lapaj” Fotó: Farkas József

Dávid Sándor több volt, mint kommentátor

Lapaj neve összeforrt a hazai autósporttal, de íróként és szerkesztőként is maradandót alkotott. Kifogyhatatlan történeteivel, páratlan humorával és színes egyéniségével mindenkit levett a lábáról, akivel csak találkozott. Bár a mikrofon most már örökre elnémult, könyvei és a ránk hagyott emlékei révén alakja kitörölhetetlen marad a magyar sporttörténelemből.

Csendes a búcsú

Végső nyugalomra helyezéséről a család gondoskodik; búcsúztatását – kérésének megfelelően – szűk családi és baráti körben tervezzük

– fogalmazott szerető családja a hivatalos Facebook oldalán.