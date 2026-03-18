Gyász: Elment a legenda, elnémult a Forma–1 magyar hangja
Gyászol a magyar sportvilág: 89 éves korában elhunyt Dávid Sándor, a televíziózás és a sportújságírás ikonikus alakja, akit mindenki csak „Lapajként” ismert.
Mély fájdalommal tudatta a hírt a család: néhány héttel a 89. születésnapja után örök álomra szenderült a magyar sportújságírás egyik legmeghatározóbb egyénisége. Dávid Sándor nem csupán egy szakember volt a közvetítőfülkében; ő volt az, aki évtizedeken át közel hozta a száguldó cirkusz világát a magyar nézőkhöz. Jellegzetes hangja, szakértelme és embersége generációk számára tette felejthetetlenné a vasárnap délutáni futamokat.
Dávid Sándor több volt, mint kommentátor
Lapaj neve összeforrt a hazai autósporttal, de íróként és szerkesztőként is maradandót alkotott. Kifogyhatatlan történeteivel, páratlan humorával és színes egyéniségével mindenkit levett a lábáról, akivel csak találkozott. Bár a mikrofon most már örökre elnémult, könyvei és a ránk hagyott emlékei révén alakja kitörölhetetlen marad a magyar sporttörténelemből.
Csendes a búcsú
Végső nyugalomra helyezéséről a család gondoskodik; búcsúztatását – kérésének megfelelően – szűk családi és baráti körben tervezzük
– fogalmazott szerető családja a hivatalos Facebook oldalán.
