"Meghatódtam!" - Könnyek közt tett vallomást Kiszel Tünde

Ahogy azt korábban lapunk is megírta, a napokban ünnepelte a születésnapját Kiszel Tünde. Az ország naptárdívája – aki korábban műsorvezetőként, újságíróként, riporterként és producerként is megcsillogtatta a tehetségét, valamint a sokoldalúságát –, úgy tartja, egy igazi hölgytől nem illik megkérdezni a korát, így az ő életkora sem nyilvános. A nagy napon a dívának számtalan kedves köszöntésben volt része, a leginkább azonban az érintette meg, amivel a testvére és a lánya, Hunyadi Donatella lepte meg a születésnapja alkalmából. Erről Tünde korábban már a Metropolnak is beszámolt, most pedig a rajongóival osztott meg további részleteket arról, mi jelentette számára a legnagyobb ajándékot.

Lánya és testvére hatotta meg Kiszel Tündét / Fotó: Instagram

Meghatottan tett vallomást Kiszel Tünde

Idén is csodálatos és felejthetetlen volt a születésnapom! Drága Donatellám egy gyönyörű meglepetésvacsorával ajándékozott meg a szülinapomon. Nekem van a világon a legcsodálatosabb Gyermekem – és a legjobb Testvérem, aki szintén mellettem állt ezen a különleges napon

- újságolta el a közösségi oldalán a naptárdíva.

A szeretet, amivel körülvesznek, minden ajándéknál többet ér. Számomra Ők a legfontosabbak! Meghatódtam!

- tette hozzá Tünde.

Az élet legnagyobb ajándéka nem a tárgyakban, hanem a szerető szívekben rejlik, akik körülvesznek minket! Ahol szeretet van, ott mindig ünnep van! Hálásan köszönöm ezt a felejthetetlen, szép estét!

- zárta a bejegyzését a díva, amelyben egy videót is megosztott, mialatt a kommentszekcióban a rajongók utólag is sok boldog születésnapot kívántak neki.

Kiszel Tünde egyébként korábban lapunknak nyilatkozott: ekkor elárulta, melyik a kedvenc születésnapi élménye.

A gyermekkorom születésnapjai, amikor még együtt volt a nagy család. Amikor még velünk volt drága édesanyám, édesapám, nagymamám, nagypapám, keresztanyám, ők nagyon hiányoznak. Ilyenkor azért mindig gondolok rájuk, hogy milyen jó lenne, ha ők is itt lennének. Nekem édesanyám volt a legjobb barátnőm, nagyon szoros volt az érzelmi kapcsolatunk, olyan, mint most nekem Donatellával

- mondta el Tünde, akinek valóban irigylésre méltóan szoros a kapcsolata a lányával.