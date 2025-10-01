"Egy pillanatra megijedtem..." - Szívükhöz kaptak a rajongók, amikor meglátták Kiszel Tündét

A naptárdíva igen aktív életet folytat a közösségi oldalán, így gyakran oszt meg pillanatokat az életéből. A minap azonban egy olyan fotóval jelentkezett, amelyre sokan talán nem voltak felkészülve.
Kiszel Tünde, az ország naptárdívája, nem véletlenül kapta ezt az elnevezést. Már hosszú évek óta örvendezteti meg a rajongóit a saját fotóiból álló falinaptárjaival, amelyek általában mindig valamilyen tematika köré épülnek. A díva ráadásul néhány hete bejelentette a fantasztikus hírt, hogy hamarosan érkezik a 2026-os naptár is, ami ráadásul igazán különleges lesz.
Ez nem akármilyen kiadás lesz, hanem egy jubileumi különlegesség, hiszen immár 25 éve minden évben megjelenik a naptáram!
- újságolta el a közösségi oldalán Tünde.
A naptárdíva egyébként igen aktív életet folytat az Instagram-oldalán, ahol rendszeresen megosztja a követőivel, éppen mivel tölti az idejét. A minap például arról számolt be, hogy szemöldök lamináláson járt, az eredményt pedig a rajongóknak is megmutatta, ám nem egészen azt a hatást érte el ezzel, mint amire talán számított.
Egy pillanatra megijedtem, bocsánat érte, de ez túl sok
- ismerte be a kommentszekcióban az egyik követő, akit Tünde sietett megnyugtatni.
Csak ma ilyen erős a szemöldököm, nagyon hamar kopik és halványodik… És ma egyáltalán nem volt rajtam smink! Ha kisminkelem magam, sokkal mutatósabb lesz!
- magyarázta el a díva, és a kommentek többségében is inkább pozitív visszajelzések érkeztek.
Gyönyörű vagy, mint mindig, Tündike
- jelentették ki az egyik hozzászólásban.
