"Egy pillanatra megijedtem..." - Szívükhöz kaptak a rajongók, amikor meglátták Kiszel Tündét

Kiszel Tünde, az ország naptárdívája, nem véletlenül kapta ezt az elnevezést. Már hosszú évek óta örvendezteti meg a rajongóit a saját fotóiból álló falinaptárjaival, amelyek általában mindig valamilyen tematika köré épülnek. A díva ráadásul néhány hete bejelentette a fantasztikus hírt, hogy hamarosan érkezik a 2026-os naptár is, ami ráadásul igazán különleges lesz.

A frászt hozta a követőire Kiszel Tünde / Fotó: Kiszel Tünde

Ez nem akármilyen kiadás lesz, hanem egy jubileumi különlegesség, hiszen immár 25 éve minden évben megjelenik a naptáram!

- újságolta el a közösségi oldalán Tünde.

Kiszel Tünde a frászt hozta a rajongóira

A naptárdíva egyébként igen aktív életet folytat az Instagram-oldalán, ahol rendszeresen megosztja a követőivel, éppen mivel tölti az idejét. A minap például arról számolt be, hogy szemöldök lamináláson járt, az eredményt pedig a rajongóknak is megmutatta, ám nem egészen azt a hatást érte el ezzel, mint amire talán számított.

Egy pillanatra megijedtem, bocsánat érte, de ez túl sok

- ismerte be a kommentszekcióban az egyik követő, akit Tünde sietett megnyugtatni.

Csak ma ilyen erős a szemöldököm, nagyon hamar kopik és halványodik… És ma egyáltalán nem volt rajtam smink! Ha kisminkelem magam, sokkal mutatósabb lesz!

- magyarázta el a díva, és a kommentek többségében is inkább pozitív visszajelzések érkeztek.

Gyönyörű vagy, mint mindig, Tündike

- jelentették ki az egyik hozzászólásban.