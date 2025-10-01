RETRO RÁDIÓ

"Egy pillanatra megijedtem..." - Szívükhöz kaptak a rajongók, amikor meglátták Kiszel Tündét

A naptárdíva igen aktív életet folytat a közösségi oldalán, így gyakran oszt meg pillanatokat az életéből. A minap azonban egy olyan fotóval jelentkezett, amelyre sokan talán nem voltak felkészülve.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 16:00
naptárdíva ijedség falinaptár Kiszel Tünde

Kiszel Tünde, az ország naptárdívája, nem véletlenül kapta ezt az elnevezést. Már hosszú évek óta örvendezteti meg a rajongóit a saját fotóiból álló falinaptárjaival, amelyek általában mindig valamilyen tematika köré épülnek. A díva ráadásul néhány hete bejelentette a fantasztikus hírt, hogy hamarosan érkezik a 2026-os naptár is, ami ráadásul igazán különleges lesz.

A frászt hozta a követőire Kiszel Tünde / Fotó: Kiszel Tünde

Ez nem akármilyen kiadás lesz, hanem egy jubileumi különlegesség, hiszen immár 25 éve minden évben megjelenik a naptáram!

- újságolta el a közösségi oldalán Tünde.

Kiszel Tünde a frászt hozta a rajongóira

A naptárdíva egyébként igen aktív életet folytat az Instagram-oldalán, ahol rendszeresen megosztja a követőivel, éppen mivel tölti az idejét. A minap például arról számolt be, hogy szemöldök lamináláson járt, az eredményt pedig a rajongóknak is megmutatta, ám nem egészen azt a hatást érte el ezzel, mint amire talán számított.

Egy pillanatra megijedtem, bocsánat érte, de ez túl sok

- ismerte be a kommentszekcióban az egyik követő, akit Tünde sietett megnyugtatni.

Csak ma ilyen erős a szemöldököm, nagyon hamar kopik és halványodik… És ma egyáltalán nem volt rajtam smink! Ha kisminkelem magam, sokkal mutatósabb lesz!

- magyarázta el a díva, és a kommentek többségében is inkább pozitív visszajelzések érkeztek.

Gyönyörű vagy, mint mindig, Tündike

- jelentették ki az egyik hozzászólásban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu