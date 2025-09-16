Nagy bejelentés: Kiszel Tünde óriási meglepetéssel készül

Kiszel Tünde gyakran oszt meg az életéről fontos pillanatokat közösségi oldalán, a rajongók legnagyobb örömére. Legfrissebb bejegyzésében különösen izgalmas fordulópontról számolt be.

A Kiszel Tünde Naptár 2026-ban sem hagyja cserben a rajongókat: érkezik a jubileumi kiadás! (Fotó: Kiszel Tünde)

Kiszel Tünde lánya is hozzájárult a sikerekhez

Az ismert médiaszemélyiség nagy bejelentéssel lepte meg a követőket, hamarosan érkezik ugyanis a 2026-os, Jubileumi Kiszel Tünde Naptár, ami nem akármilyen kiadás lesz, hiszen jövőre már 25. alkalommal jelenik majd meg. Tünde a jubileumi kiadással kapcsolatban lapunknak adott interjújában elárulta: ő maga sem számított rá, hogy ennyi éven át kitart ez a hagyomány.

Úgy érzem, hogy ez a 25 év tényleg nagy dolog, nem gondoltam volna, hogy ennyire sok összejön majd a naptárakból. Az egész véletlenül jött egyébként. 2001 nyarán született meg a kislányom és rengeteg közös kép készült vele, ezért egy barátnőm javasolta, hogy adjak ki egy fali naptárat. Jó ötletnek gondoltam, így jött az első, de azt akkor még csak családtagoknak, barátoknak osztogattam szét. Később felfigyelt rá a média meg a rajongók és annyira sikeres lett, hogy 2003-ban is kiadtunk egyet. Valahogy aztán minden évben megjelent egy új és így hagyomány lett belőle.

Mennyire nehéz kitalálni a naptár tematikáját?

Tünde szerint nem egyszerű, hiszen az elmúlt negyed évszázadban már rengetegféle témakör megjelent a naptáraiban.

Hercegnős például kétszer is volt, mert az első nagyon nagy sikert aratott, így azok, amik abból kimaradtak, a másodikban megjelentek. Aztán csináltunk például 3D-s kiadást, ahhoz még szemüveget is csatoltunk, az nagyon extra volt. De jól futott a bőrszereléses domina tematika, volt lovas-várkastélyos, magyaros, cirkuszos is, szóval tényleg mindenféle. Tavaly Barbie lázban égett a világ a film miatt, így a Barbie-s fotósorozat is nagy népszerűségnek örvendett. Van egy nagyon jó csapatom: tíz éve együtt dolgozom Budai Tibor fotóművésszel, illetve egy sylist barátnőmmel, Lozsek Katival általában együtt találjuk ki mindig, mi legyen a következő.

Kiszel Tünde elárulta, hogy az elmúlt 25 évből természetesen az első naptár az egyik személyes kedvence, tudniillik azon Hunyadi Donatellával közösen szerepelnek, azt a címet is kapta, hogy “Édesanya a gyermekével. “

Az az érdekes, hogy nagyon sok fiatal rajongóm van. Amikor személyesen találkozom velük a naptár dedikálásokon, akkor látom, hogy rengeteg a 18-25 év közötti egyetemista, akik intelligensek és nagyon tisztelettudóak, türelemmel állnak sorba, aminek én nagyon örülök. Különleges kiadás készül idén, annyit elárulhatok, de a tematika egyelőre még titok

– mesélte sejtelemesen Tünde.