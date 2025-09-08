"Eláll a szavam!"- Kiszel Tünde mellbedobással búcsúzik a nyártól!

Kiszel Tünde igazán kitett magáért, amikor legutóbb posztolt közösségi oldalára. Csábosan, nagy kalappal és hangsúlyos bikinifelsővel kápráztatta el férfi rajongóit.

Kiszel Tünde még megpróbálja kihasználni a jó idő adta nyárias napsugarakat, a rajongók nagy örömére / Fotó: MW

Kiszel Tünde vadítóan néz ki a medence mellett is

A népszerű naptárdíva igazán igyekszik minden időt kihasználni, hiszen legfrissebb bejegyzése alapján a medence mellett élvezte ki nyárias időjárást. Tünde egy farmerkalapot, hatalmas napszemüveget és fekete bikinit viselt a medence mellett, és egy kendővel takarta el derekát.

Annyira örülök, hogy szeptemberben még ilyen jó idő van, hogy lehet az uszodában a szabadtéri medencében úszni!

- írta Tünde a bejegyzése mellé az Instagramon.

A rajongók imádják Tünde vidám bejegyzését, rengeteg elismerést kap a fotója miatt.

Csodálatos vagy drága Tünde

- írja egy lelkes rajongó.

Istenem, eláll a szavam, hogy te milyen vonzó vagy

- tette hozzá egy másik rajongó.

Kiszel Tünde legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!