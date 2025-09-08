"Eláll a szavam!"- Kiszel Tünde mellbedobással búcsúzik a nyártól!

Minden szem a naptárdívára szegeződött.
Kiszel Tünde igazán kitett magáért, amikor legutóbb posztolt közösségi oldalára. Csábosan, nagy kalappal és hangsúlyos bikinifelsővel kápráztatta el férfi rajongóit.
A népszerű naptárdíva igazán igyekszik minden időt kihasználni, hiszen legfrissebb bejegyzése alapján a medence mellett élvezte ki nyárias időjárást. Tünde egy farmerkalapot, hatalmas napszemüveget és fekete bikinit viselt a medence mellett, és egy kendővel takarta el derekát.
Annyira örülök, hogy szeptemberben még ilyen jó idő van, hogy lehet az uszodában a szabadtéri medencében úszni!
- írta Tünde a bejegyzése mellé az Instagramon.
A rajongók imádják Tünde vidám bejegyzését, rengeteg elismerést kap a fotója miatt.
Csodálatos vagy drága Tünde
- írja egy lelkes rajongó.
Istenem, eláll a szavam, hogy te milyen vonzó vagy
- tette hozzá egy másik rajongó.
Kiszel Tünde legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
