"Eláll a szavam!"- Kiszel Tünde mellbedobással búcsúzik a nyártól!

Minden szem a naptárdívára szegeződött.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.08. 10:00
Kiszel Tünde Bikini uszoda

Kiszel Tünde igazán kitett magáért, amikor legutóbb posztolt közösségi oldalára. Csábosan, nagy kalappal és hangsúlyos bikinifelsővel kápráztatta el férfi rajongóit.

alt=Kiszel Tünde még megpróbálja kihasználni a jó idő adta nyárias napsugarakat a rajongók nagy örömére
Kiszel Tünde még megpróbálja kihasználni a jó idő adta nyárias napsugarakat, a rajongók nagy örömére / Fotó: MW

Kiszel Tünde vadítóan néz ki a medence mellett is

A népszerű naptárdíva igazán igyekszik minden időt kihasználni, hiszen legfrissebb bejegyzése alapján a medence mellett élvezte ki nyárias időjárást. Tünde egy farmerkalapot, hatalmas napszemüveget és fekete bikinit viselt a medence mellett, és egy kendővel takarta el derekát. 

Annyira örülök, hogy szeptemberben még ilyen jó idő van, hogy lehet az uszodában a szabadtéri medencében úszni!

- írta Tünde a bejegyzése mellé az Instagramon. 

A rajongók imádják Tünde vidám bejegyzését, rengeteg elismerést kap a fotója miatt.

Csodálatos vagy drága Tünde

- írja egy lelkes rajongó.

Istenem, eláll a szavam, hogy te milyen vonzó vagy

- tette hozzá egy másik rajongó.

Kiszel Tünde legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
