Vadító leopárdmintában pózolt Kiszel Tünde – Fotón a stílus, amit már jól ismerünk

Hunyadi Donatella Instagram-sztorija ismét felhívta magára a figyelmet: édesanyja, Tünde vadító leopárdmintás szettben pózolt, és a család kiskutyája is passzolt színeiben mellette. Az összeöltözés stílusos és játékos pillanatot teremtett, ami egyből emlékeztetett Kiszel Tünde ikonikus naptárfotóira.

Kiszel Tünde életkora egyáltalán nem látszik külsején (Fotó: Kiszel Tünde)

Kiszel Tünde 60 felett is megbolondítja az embereket

Tünde mindig is imádta a feltűnő, merész megjelenést. A naptárfotókon gyakran láthattuk extravagáns szettekben, testhez simuló ruhákban, harsány mintákkal, már akkor is egyértelmű volt, hogy számára a divat a kreatív önkifejezés egyik legerősebb eszköze.

Most, a hétköznapi öltözékében is átvitte ezt a bevállalósságot: a leopárdminta tetőtől talpig dominálta a megjelenését, elegánsan és dögösen egyszerre.

Az összeöltözés a kutyussal külön extra csavart adott a képnek. A párosítás nemcsak cukiságfaktor, hanem egyfajta játékos üzenet is: a stílus örök, és akár a hétköznapokban is lehet merész. Tünde így bizonyította, hogy a divat számára nem csupán külsőség, hanem életstílus is, amit a család mindennapjaiban is élvez.

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella is örökölte édesanyja szépségét Fotó: Instagram

„Az alma nem esik messze a fájától”.

Hunyadi Donatella Instagram-posztja röviden foglalta össze a lényeget: „Az alma nem esik messze a fájától”. A követők számára nem volt meglepetés: a lány stílusát és magabiztosságát nyilván édesanyjától örökölte. Tünde ugyanis mindig is tudta, hogyan vonja magára a figyelmet, legyen szó fotózásról, nyilvános eseményről vagy hétköznapi pillanatról.

Kiszel Tünde naptára hamarosan érkezik

Mint ismert, a híres Kiszel Tünde-naptár minden évben megjelenik, immáron 25 éve, és a jubileumi alkalomra különleges kiadással készül.

Örömmel és boldogan jelentem, hogy hamarosan megjelenik az Exkluzív Kiszel Tünde naptár. Ez most valóban egy különleges kiadás lesz, hiszen 25 éve minden évben megjelenik a híres Kiszel Tünde naptár

– írta a bejegyzésében, amelyhez egy rövid videót is csatolt.

A leopárdminta most is bizonyította, hogy nem megy ki a divatból, és Tünde stílusos, bevállalós személyisége továbbra is inspirációt jelent mindazoknak, akik szeretnek kitűnni a tömegből. A játékos, mégis elegáns megjelenés pedig tökéletesen mutatja, hogyan lehet az ikonikus fotós stílust a hétköznapi életbe átültetni.