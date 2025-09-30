RETRO RÁDIÓ

Vadító leopárdmintában pózolt Kiszel Tünde – Fotón a stílus, amit már jól ismerünk

Donatella Instagram-sztorija ismét tarolt: ezúttal nem ő, hanem édesanyja, Kiszel Tünde került a reflektorfénybe.

Megosztás
Szerző: Cs. A.
Létrehozva: 2025.09.30. 14:00
Kiszel Tünde Hunyadi Donatella stílus divat Instagram

Hunyadi Donatella Instagram-sztorija ismét felhívta magára a figyelmet: édesanyja, Tünde vadító leopárdmintás szettben pózolt, és a család kiskutyája is passzolt színeiben mellette. Az összeöltözés stílusos és játékos pillanatot teremtett, ami egyből emlékeztetett Kiszel Tünde ikonikus naptárfotóira.

kiszel tünde
Kiszel Tünde életkora egyáltalán nem látszik külsején (Fotó: Kiszel Tünde)

Kiszel Tünde 60 felett is megbolondítja az embereket 

Tünde mindig is imádta a feltűnő, merész megjelenést. A naptárfotókon gyakran láthattuk extravagáns szettekben, testhez simuló ruhákban, harsány mintákkal, már akkor is egyértelmű volt, hogy számára a divat a kreatív önkifejezés egyik legerősebb eszköze. 

Most, a hétköznapi öltözékében is átvitte ezt a bevállalósságot: a leopárdminta tetőtől talpig dominálta a megjelenését, elegánsan és dögösen egyszerre.

Az összeöltözés a kutyussal külön extra csavart adott a képnek. A párosítás nemcsak cukiságfaktor, hanem egyfajta játékos üzenet is: a stílus örök, és akár a hétköznapokban is lehet merész. Tünde így bizonyította, hogy a divat számára nem csupán külsőség, hanem életstílus is, amit a család mindennapjaiban is élvez.

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella is örökölte édesanyja szépségét Fotó: Instagram

„Az alma nem esik messze a fájától”

Hunyadi Donatella Instagram-posztja röviden foglalta össze a lényeget: „Az alma nem esik messze a fájától”. A követők számára nem volt meglepetés: a lány stílusát és magabiztosságát nyilván édesanyjától örökölte. Tünde ugyanis mindig is tudta, hogyan vonja magára a figyelmet, legyen szó fotózásról, nyilvános eseményről vagy hétköznapi pillanatról.

Kiszel Tünde naptára hamarosan érkezik 

Mint ismert, a híres Kiszel Tünde-naptár minden évben megjelenik, immáron 25 éve, és a jubileumi alkalomra különleges kiadással készül. 

Örömmel és boldogan jelentem, hogy hamarosan megjelenik az Exkluzív Kiszel Tünde naptár. Ez most valóban egy különleges kiadás lesz, hiszen 25 éve minden évben megjelenik a híres Kiszel Tünde naptár

 – írta a bejegyzésében, amelyhez egy rövid videót is csatolt.

A leopárdminta most is bizonyította, hogy nem megy ki a divatból, és Tünde stílusos, bevállalós személyisége továbbra is inspirációt jelent mindazoknak, akik szeretnek kitűnni a tömegből. A játékos, mégis elegáns megjelenés pedig tökéletesen mutatja, hogyan lehet az ikonikus fotós stílust a hétköznapi életbe átültetni.

@kiszel_tunde 🎀 Nagy bejelentés! 🎀 Hamarosan érkezik a 2026-os Exkluzív Kiszel Tünde Naptár 📆✨❤️ Ez nem akármilyen kiadás lesz, hanem egy jubileumi különlegesség, hiszen immár 25 éve minden évben megjelenik a híres naptáram! 📅💖❤️ Nagyon kíváncsi vagyok: Ti várjátok már a jubileumi naptárat? 🎉🥂❤️ Írjátok meg kommentben! ❣️ Köszönöm. ❤️ Sok puszi ❤️🥰😘 #kiszeltünde #naptár #2026 #jubileum #25év ♬ eredeti hang - Kiszel Tünde

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu