Ma ünnepli születésnapját Kiszel Tünde – Isten éltesse a naptárkirálynőt!
Felejthetetlen születésnapi ajándékban részesült a naptárdíva. Kiszel Tünde nem mindennapi ünneplést kapott szeretteitől.
Ma, vagyis november 24-én ünnepli születésnapját Kiszel Tünde! Az elbűvölő naptárdíva – aki korábban műsorvezetőként, újságíróként, riporterként és producerként is megmutatta sokoldalúságát – úgy tartja, hogy egy igazi hölgytől nem illik megkérdezni a korát, így az ő életkora sem nyilvános. Eljött azonban a nap, amikor ismét szeretetteljes, szívhez szóló születésnapi jókívánságok és köszöntések érkeznek hozzá. A naptárkirálynő számára – aki idén november elején már a huszonötödik, jubileumi naptárát jelentette meg – különösen fontos és ünnepi ez a mai nap.
Kiszel Tünde ragyogott a születésnapján
Tünde semmit sem változott az évek során, fantasztikusan néz ki a naptármodell!
Mindenki annyi idős, amennyinek belül érzi magát, és én abszolút fiatalnak érzem magam! Fiatalon tart a családom, a kislányom, a barátaim. Úgyhogy abszolút jól érzem magam a bőrömben. Hálát is adok Istennek
– mesélte, majd azt is elárulta lapunknak, hogyan ünnepelte a neves napot:
„Nagy meglepetésben volt részem tegnap, mert Donatella meglepett engem. Ő a legjobb gyermek a világon. Teljesen meghatódtam.”
Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella megadta a módját édesanyja köszöntésének. A Dancing with the Stars egykori versenyzője egy hajón lepte meg édesanyját!
Egy gyönyörű, elegáns hajóra mentünk, ami pont a Lánchídra és a várra nézett. Fel volt díszítve minden lufikkal, behűtve a pezsgő az asztalon, és ott volt a nővérem, Csilla is. Fantasztikus élmény volt
– mesélte Tünde a Metropolnak adott interjújában, aki még most is az este hatása alatt van.
"Jamas" – üzenik a rajongók Kiszel Tündének
A naptárak koronázatlan királynőjének születésnapjáról azonban nem csak a családja és a barátai emlékeznek meg, hanem rajongói is. A modell sorra kapja a köszöntéseket és jókívánságokat. „Annyian írnak, nem győzök válaszolni, nagyon jól esik, hogy ilyen figyelmes rajongóim vannak” – mondta. A leleményes rajongók közös képpel, vagy a védjegyévé vált „Jamas” – ami görögül annyit tesz, mint „Egészségedre!” – szállóigével köszöntik fel a sztárt.
Megható gyermekkori emléket osztott meg
Tünde azt is megosztotta lapunkkal, hogy mi a kedvenc születésnapi élménye: egy kedves családi emléket idézett fel.
A gyermekkorom születésnapjai, amikor még együtt volt a nagy család. Amikor még velünk volt drága édesanyám, édesapám, nagymamám, nagypapám, keresztanyám, ők nagyon hiányoznak. Ilyenkor azért mindig gondolok rájuk, hogy milyen jó lenne, ha ők is itt lennének. Nekem édesanyám volt a legjobb barátnőm, nagyon szoros volt az érzelmi kapcsolatunk, olyan, mint most nekem Donatellával
– a naptárdíva és lánya nagyon szoros kapcsolatot ápolnak, sokak számára példaértékű lehet anya-lánya viszonyuk. „Donatella mindig mondja, hogy mennyire szeret és tényleg egy csoda, Isten ajándéka.”
