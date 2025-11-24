Ma ünnepli születésnapját Kiszel Tünde – Isten éltesse a naptárkirálynőt!

Ma, vagyis november 24-én ünnepli születésnapját Kiszel Tünde! Az elbűvölő naptárdíva – aki korábban műsorvezetőként, újságíróként, riporterként és producerként is megmutatta sokoldalúságát – úgy tartja, hogy egy igazi hölgytől nem illik megkérdezni a korát, így az ő életkora sem nyilvános. Eljött azonban a nap, amikor ismét szeretetteljes, szívhez szóló születésnapi jókívánságok és köszöntések érkeznek hozzá. A naptárkirálynő számára – aki idén november elején már a huszonötödik, jubileumi naptárát jelentette meg – különösen fontos és ünnepi ez a mai nap.

Kiszel Tünde naptárbemutatója után újabb ünnepségre készül (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Kiszel Tünde ragyogott a születésnapján

Tünde semmit sem változott az évek során, fantasztikusan néz ki a naptármodell!

Mindenki annyi idős, amennyinek belül érzi magát, és én abszolút fiatalnak érzem magam! Fiatalon tart a családom, a kislányom, a barátaim. Úgyhogy abszolút jól érzem magam a bőrömben. Hálát is adok Istennek

– mesélte, majd azt is elárulta lapunknak, hogyan ünnepelte a neves napot:

„Nagy meglepetésben volt részem tegnap, mert Donatella meglepett engem. Ő a legjobb gyermek a világon. Teljesen meghatódtam.”

Kiszel Tünde fergeteges születésnapot tartott idén (Fotó: Kiszel Tünde)

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella megadta a módját édesanyja köszöntésének. A Dancing with the Stars egykori versenyzője egy hajón lepte meg édesanyját!

Egy gyönyörű, elegáns hajóra mentünk, ami pont a Lánchídra és a várra nézett. Fel volt díszítve minden lufikkal, behűtve a pezsgő az asztalon, és ott volt a nővérem, Csilla is. Fantasztikus élmény volt

– mesélte Tünde a Metropolnak adott interjújában, aki még most is az este hatása alatt van.

Kiszel Tünde és családja együtt ünnepeltek egy gyönyörű hajón (Fotó: Kiszel Tünde)

"Jamas" – üzenik a rajongók Kiszel Tündének

A naptárak koronázatlan királynőjének születésnapjáról azonban nem csak a családja és a barátai emlékeznek meg, hanem rajongói is. A modell sorra kapja a köszöntéseket és jókívánságokat. „Annyian írnak, nem győzök válaszolni, nagyon jól esik, hogy ilyen figyelmes rajongóim vannak” – mondta. A leleményes rajongók közös képpel, vagy a védjegyévé vált „Jamas” – ami görögül annyit tesz, mint „Egészségedre!” – szállóigével köszöntik fel a sztárt.