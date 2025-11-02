„Kimondhatatlanul hiányzol” - gyászol Kiszel Tünde

November másodikán van halottak napja, amikor minden kicsit elcsendesül és elhunyt szeretteinkről emlékezünk meg. Ahogyan a hétköznapi emberek, a sztárok közül is sokan elvesztettek már valakit az élők sorából. Kiszel Tünde is egy közülük, aki egy szívbe markoló fényképet osztott meg követőivel.

Kiszel Tünde is gyászol valakit Fotó: Kiszel Tünde

Kiszel Tünde édesanyjáról emlékezik meg

Mindenki kedvenc naptárdívája, Kiszel Tünde, édesanyjáról rakott ki egy régi fényképet. A kedves fotón felfedezhetőek a sztárral közös vonások is.

Ma is csak úgy, mint réges-régen. Ő volna végső menedékem. Mindent, mi fáj, s szívem tépi elpanaszolnék sorra Néki. Fejem áldott keblére hajtanám, ha még élne az én Édesanyám! Hiába telnek sorban az évek, fájdalmam soha nem ér véget! Kimondhatatlanul hiányzol Drága, Jó ÉDESANYÁM!

- írta bejegyzésében Kiszel Tünde.

A szívmelengető, kedves fotót alább tekintheted meg: