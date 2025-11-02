„Kimondhatatlanul hiányzol” - gyászol Kiszel Tünde
A sztár szívszorító bejegyzést tett közzé.
November másodikán van halottak napja, amikor minden kicsit elcsendesül és elhunyt szeretteinkről emlékezünk meg. Ahogyan a hétköznapi emberek, a sztárok közül is sokan elvesztettek már valakit az élők sorából. Kiszel Tünde is egy közülük, aki egy szívbe markoló fényképet osztott meg követőivel.
Kiszel Tünde édesanyjáról emlékezik meg
Mindenki kedvenc naptárdívája, Kiszel Tünde, édesanyjáról rakott ki egy régi fényképet. A kedves fotón felfedezhetőek a sztárral közös vonások is.
Ma is csak úgy, mint réges-régen. Ő volna végső menedékem. Mindent, mi fáj, s szívem tépi elpanaszolnék sorra Néki. Fejem áldott keblére hajtanám, ha még élne az én Édesanyám! Hiába telnek sorban az évek, fájdalmam soha nem ér véget! Kimondhatatlanul hiányzol Drága, Jó ÉDESANYÁM!
- írta bejegyzésében Kiszel Tünde.
A szívmelengető, kedves fotót alább tekintheted meg:
