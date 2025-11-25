Hunyadi Donatella kilépett anyja árnyékából: „A modellkedés kedves hobbi, a színpad az életem”

Hunyadi Donatella ma már nem csak Kiszel Tünde lányaként ismert: a fiatal tehetség saját jogán vívja ki a figyelmet a művészeti világban. Donatella idén kezdte meg tanulmányait a Zeneakadémián, az operaénekesi szakon, ami régóta dédelgetett álma volt. A divatbemutatók és a színpadi fellépések mellett azonban komoly felelősség ez az új életszakasz, hiszen – mint mondja – most minden idejét a tanulás és a fejlődés tölti ki.

Hunyadi Donatella édesanyja árnyékából már jócskán kilépett és saját karrierjét építi

Fotó: Szabolcs László

Hunyadi Donatella: „Most a fejlődés időszaka jön számomra, ez az első”

A Metropolnak egy divatbemutató új kollekciójának bemutatása után mesélt arról, milyen érzés volt a show zárómodelljeként színpadra lépni.

Nagyon jól éreztem magam, fantasztikus volt a bemutató. Óriási megtiszteltetés volt olyan nevekkel együtt szerepelni, mint például Bódi Margó. Boldog vagyok, hogy ilyen gyönyörű ruhában zárhattam az estét

– kezdte az interjút.

Bár Donatella először a modellkedés révén vált közismertté, ezt az árnyékot mára maga mögött hagyta, és teljes mértékben arra koncentrál, hogy színházi karrierjét építse. Donatella szerint a hétköznapokban azonban az opera áll az első helyen.

Jelenleg az egyetem, a Zeneakadémia, az operaszak és a tanulás teszi ki a mindennapjaimat. Most a fejlődés időszaka jön számomra, ez az első.

A divat és a fellépések így többnyire hétvégékre vagy ritkább szabadnapokra maradnak, de amikor teheti, örömmel vállal ilyen felkéréseket is.

Hunyadi Donatella operaénekesi karrierjét építi, a modellkedésre pedig már kedves hobbiként tekint

Fotó: Szabolcs László

De hogyan tudja összeegyeztetni hobbiját karrierjével?

Érdekes párhuzam húzódik Donatella két világa között. Bár elsőre távolinak tűnik a kifutó és az opera, ő mégis úgy érzi: sok mindenben kiegészítik egymást.

A mai világban egy operaénekesnek is sokkal több mozgásra, jelenlétre van szüksége, mint ötven évvel ezelőtt. A modellkedésből rengeteget tanultam testtartásról, színpadi jelenlétről, önbizalomról és ezeket igyekszem beépíteni a színházi szerepeimbe is.

Hangsúlyozza, hogy bár a modellkedés fontos része az életének, a zene és a színház az igazi hivatása.

A modellkedés egy kedves hobbivá nőtte ki magát, de az első mindig a zene marad.

Donatella ma már határozottan, céltudatosan építi saját karrierjét, és láthatóan sikerrel lépett ki híres édesanyja árnyékából. A Zeneakadémián töltött első év pedig csak a kezdet: a fiatal művész egyre magabiztosabban halad saját útján az opera és a divat világának metszéspontján.