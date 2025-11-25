Hunyadi Donatella kilépett anyja árnyékából: „A modellkedés kedves hobbi, a színpad az életem”
A fiatal énekesnő nemcsak szépségével, hanem tehetségével is egyre nagyobb figyelmet kap. Hunyadi Donatella idén kezdte meg tanulmányait a Zeneakadémián, miközben modellként és fellépőművészként is folyamatosan jelen van. A Metropolnak mesélt arról, hogyan egyezteti össze az egyetemet, a divatbemutatókat és a színpadi szerepléseket.
Hunyadi Donatella ma már nem csak Kiszel Tünde lányaként ismert: a fiatal tehetség saját jogán vívja ki a figyelmet a művészeti világban. Donatella idén kezdte meg tanulmányait a Zeneakadémián, az operaénekesi szakon, ami régóta dédelgetett álma volt. A divatbemutatók és a színpadi fellépések mellett azonban komoly felelősség ez az új életszakasz, hiszen – mint mondja – most minden idejét a tanulás és a fejlődés tölti ki.
Hunyadi Donatella: „Most a fejlődés időszaka jön számomra, ez az első”
A Metropolnak egy divatbemutató új kollekciójának bemutatása után mesélt arról, milyen érzés volt a show zárómodelljeként színpadra lépni.
Nagyon jól éreztem magam, fantasztikus volt a bemutató. Óriási megtiszteltetés volt olyan nevekkel együtt szerepelni, mint például Bódi Margó. Boldog vagyok, hogy ilyen gyönyörű ruhában zárhattam az estét
– kezdte az interjút.
Bár Donatella először a modellkedés révén vált közismertté, ezt az árnyékot mára maga mögött hagyta, és teljes mértékben arra koncentrál, hogy színházi karrierjét építse. Donatella szerint a hétköznapokban azonban az opera áll az első helyen.
Jelenleg az egyetem, a Zeneakadémia, az operaszak és a tanulás teszi ki a mindennapjaimat. Most a fejlődés időszaka jön számomra, ez az első.
A divat és a fellépések így többnyire hétvégékre vagy ritkább szabadnapokra maradnak, de amikor teheti, örömmel vállal ilyen felkéréseket is.
De hogyan tudja összeegyeztetni hobbiját karrierjével?
Érdekes párhuzam húzódik Donatella két világa között. Bár elsőre távolinak tűnik a kifutó és az opera, ő mégis úgy érzi: sok mindenben kiegészítik egymást.
A mai világban egy operaénekesnek is sokkal több mozgásra, jelenlétre van szüksége, mint ötven évvel ezelőtt. A modellkedésből rengeteget tanultam testtartásról, színpadi jelenlétről, önbizalomról és ezeket igyekszem beépíteni a színházi szerepeimbe is.
Hangsúlyozza, hogy bár a modellkedés fontos része az életének, a zene és a színház az igazi hivatása.
A modellkedés egy kedves hobbivá nőtte ki magát, de az első mindig a zene marad.
Donatella ma már határozottan, céltudatosan építi saját karrierjét, és láthatóan sikerrel lépett ki híres édesanyja árnyékából. A Zeneakadémián töltött első év pedig csak a kezdet: a fiatal művész egyre magabiztosabban halad saját útján az opera és a divat világának metszéspontján.
