Hunyadi Donatella kilépett anyja árnyékából: „A modellkedés kedves hobbi, a színpad az életem”

A fiatal énekesnő nemcsak szépségével, hanem tehetségével is egyre nagyobb figyelmet kap. Hunyadi Donatella idén kezdte meg tanulmányait a Zeneakadémián, miközben modellként és fellépőművészként is folyamatosan jelen van. A Metropolnak mesélt arról, hogyan egyezteti össze az egyetemet, a divatbemutatókat és a színpadi szerepléseket.

2025.11.25.
Hunyadi Donatella ma már nem csak Kiszel Tünde lányaként ismert: a fiatal tehetség saját jogán vívja ki a figyelmet a művészeti világban. Donatella idén kezdte meg tanulmányait a Zeneakadémián, az operaénekesi szakon, ami régóta dédelgetett álma volt. A divatbemutatók és a színpadi fellépések mellett azonban komoly felelősség ez az új életszakasz, hiszen – mint mondja – most minden idejét a tanulás és a fejlődés tölti ki.

Hunyadi Donatella és Kiszel Tünde
Hunyadi Donatella édesanyja árnyékából már jócskán kilépett és saját karrierjét építi 
Fotó: Szabolcs László

Hunyadi Donatella: „Most a fejlődés időszaka jön számomra, ez az első”

A Metropolnak egy divatbemutató új kollekciójának bemutatása után mesélt arról, milyen érzés volt a show zárómodelljeként színpadra lépni.

Nagyon jól éreztem magam, fantasztikus volt a bemutató. Óriási megtiszteltetés volt olyan nevekkel együtt szerepelni, mint például Bódi Margó. Boldog vagyok, hogy ilyen gyönyörű ruhában zárhattam az estét

 – kezdte az interjút.

Bár Donatella először a modellkedés révén vált közismertté, ezt az árnyékot mára maga mögött hagyta, és teljes mértékben arra koncentrál, hogy színházi karrierjét építse. Donatella szerint a hétköznapokban azonban az opera áll az első helyen.

Jelenleg az egyetem, a Zeneakadémia, az operaszak és a tanulás teszi ki a mindennapjaimat. Most a fejlődés időszaka jön számomra, ez az első.

A divat és a fellépések így többnyire hétvégékre vagy ritkább szabadnapokra maradnak, de amikor teheti, örömmel vállal ilyen felkéréseket is.

293A7011_1
Hunyadi Donatella operaénekesi karrierjét építi, a modellkedésre pedig már kedves hobbiként tekint 
Fotó: Szabolcs László

De hogyan tudja összeegyeztetni hobbiját karrierjével? 

Érdekes párhuzam húzódik Donatella két világa között. Bár elsőre távolinak tűnik a kifutó és az opera, ő mégis úgy érzi: sok mindenben kiegészítik egymást.

A mai világban egy operaénekesnek is sokkal több mozgásra, jelenlétre van szüksége, mint ötven évvel ezelőtt. A modellkedésből rengeteget tanultam testtartásról, színpadi jelenlétről, önbizalomról és ezeket igyekszem beépíteni a színházi szerepeimbe is.

Hangsúlyozza, hogy bár a modellkedés fontos része az életének, a zene és a színház az igazi hivatása.

A modellkedés egy kedves hobbivá nőtte ki magát, de az első mindig a zene marad.

Donatella ma már határozottan, céltudatosan építi saját karrierjét, és láthatóan sikerrel lépett ki híres édesanyja árnyékából. A Zeneakadémián töltött első év pedig csak a kezdet: a fiatal művész egyre magabiztosabban halad saját útján az opera és a divat világának metszéspontján.

@borsonline Hunyadi Donatella ki akar törni édesanyja árnyékából #dwts #hunyadidonatella #tv2 #borsonline #dancingwiththestars #tánc #táncos #kiszeltunde #foryou #nekedbelegyen #nekedbe #dance #műsor ♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

